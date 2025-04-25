'Красные линии' для водителя - что патрульные не могут делать при остановке авто

Не каждое требование полицейского является законным.

https://glavred.info/auto/krasnye-linii-dlya-voditelya-chto-patrulnye-ne-mogut-delat-pri-ostanovke-avto-10659284.html Ссылка скопирована

Самые частые нарушения со стороны патрульных / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, патрульная полиция Львовской области

Вы узнаете:

Какие вещи патрульная полиция не имеет права делать

Как действовать в ситуациях, когда патрульные действуют неправомерно

Не каждая остановка автомобиля патрульной полицией является законной, поэтому водителям важно знать свои права, чтобы избежать неправомерных действий со стороны правоохранителей. Часто полицейские превышают свои полномочия или намеренно вводят водителя в заблуждение.

Главред узнал о самых распространенных нарушениях во время остановки патрульными автомобилей.

видео дня

Юристы выделяют несколько типичных нарушений, на которые следует обращать внимание во время остановки транспортного средства, пишет Автотема. Прежде всего, полицейский не имеет права заставлять водителя выходить из автомобилябез веских на то оснований. Закон позволяет это только в случаях, когда есть обоснованное подозрение в совершении правонарушения, необходимость в проведении осмотра транспортного средства или отстранения водителя от управления, в частности в случае подозрения на алкогольное или наркотическое опьянение.

Так же водитель не обязан садиться в служебный автомобиль полицейских, если его официально не задержали. Отказ в этом случае не является правонарушением и не влечет за собой никакой юридической ответственности.

Отдельное внимание следует уделить различию между понятиями "поверхностная проверка" и "осмотр". Поверхностная проверка - это внешний визуальный осмотр одежды лица или транспортного средства без открывания дверей, багажника или других частей авто. Для ее проведения не нужно составлять протокол.

Зато осмотр транспортного средства - это официальное процессуальное действие, которое должно сопровождаться составлением акта, привлечением свидетелей или видеофиксацией. Проведение осмотра без соблюдения этих условий является нарушением.

Алкотест также должен проводиться только в соответствии с установленной процедурой: с использованием сертифицированного прибора, в присутствии двух свидетелей или под видеозапись, с обязательным составлением акта об осмотре. Если инспектор просто предлагает "подышать в трубку" без выполнения этих требований - вы имеете право отказаться, и такая проверка не имеет юридической силы.

Где водителям Украины парковаться строго запрещено / Главред - инфографика

Еще одно нарушение, с которым могут столкнуться водители, - требование оставить документы или личные вещи в залог в случае, если у вас нет при себе водительского удостоверения или полиса страхования. Закон категорически запрещает такие действия, и даже если вас поставили перед фактом, доказать впоследствии, что вы действовали под давлением, будет сложно.

Также стоит знать, что участие в процессе в качестве понятого - это не обязанность, а право. Если полицейские пытаются заставить вас быть понятым без вашего добровольного согласия, вы можете спокойно отказаться, и это не влечет за собой никаких негативных последствий.

Знание своих прав и процедур, установленных законом, позволяет водителям эффективно защищаться от незаконных действий правоохранителей и избегать конфликтных ситуаций.

Вас также может заинтересовать:

Что за издание - "Автотема"? "Автотема" - это украинское информационное издание, которое специализируется на новостях, обзорах и советах, связанных с автомобильной тематикой. Оно охватывает широкий спектр тем, включая новинки автопрома, правила дорожного движения, штрафы, технические аспекты эксплуатации автомобилей, а также аналитику рынка транспортных средств. Издание активно освещает изменения в законодательстве, которые касаются водителей, и предоставляет полезные рекомендации для автовладельцев.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред