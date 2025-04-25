Звезда "Ангелов Чарли" ошарашила своим неухоженным видом

Шелли Хэк без макияжа ходила за продуктами в американский магазин.

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Актриса изменилась до неузнаваемости / Коллаж Главред, фото Википедия

Кратко:

Как выглядит звезда "Ангелов Чарли"

Где ее подловили папарацци

Несмотря на то, что бывшая звезда "Ангелов Чарли" обычно не попадает в центр внимания, в начале этого месяца ее сфотографировали на редком публичном выходе.

77-летняя Шелли Хэк без макияжа ходила за продуктами в американский магазин в Коннектикуте 5 апреля. И попала в объективы фотокамер.

видео дня

Как пишет Page Six, она выглядела непринужденно в белом худи под соответствующей флисовой курткой, а также в черных джинсах и кроссовках-слипонах.

Бывшая актриса распустила светлые волосы и взяла с собой черную сумочку.

Хак наиболее известна по роли Тиффани Уэллс в четвертом сезоне "Ангелов Чарли" вместе с Жаклин Смит, Шерил Лэдд и Фаррой Фосетт.

Шелли Хак - звезда Голливуда / Фото Википедии

Фото постаревшей актрисы можно посмотреть тут

Актриса начала карьеру модели после того, как ее заметили на балу дебютанток в предпоследнем классе средней школы. Хэк поступила в колледж Смита в Массачусетсе.

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