Звезда "Ангелов Чарли" ошарашила своим неухоженным видом

Кратко:
- Как выглядит звезда "Ангелов Чарли"
- Где ее подловили папарацци
Несмотря на то, что бывшая звезда "Ангелов Чарли" обычно не попадает в центр внимания, в начале этого месяца ее сфотографировали на редком публичном выходе.
77-летняя Шелли Хэк без макияжа ходила за продуктами в американский магазин в Коннектикуте 5 апреля. И попала в объективы фотокамер.
Как пишет Page Six, она выглядела непринужденно в белом худи под соответствующей флисовой курткой, а также в черных джинсах и кроссовках-слипонах.
Бывшая актриса распустила светлые волосы и взяла с собой черную сумочку.
Хак наиболее известна по роли Тиффани Уэллс в четвертом сезоне "Ангелов Чарли" вместе с Жаклин Смит, Шерил Лэдд и Фаррой Фосетт.
Фото постаревшей актрисы можно посмотреть тут
Актриса начала карьеру модели после того, как ее заметили на балу дебютанток в предпоследнем классе средней школы. Хэк поступила в колледж Смита в Массачусетсе.
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