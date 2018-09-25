"Не является самостоятельной": Константинополь прокомментировал требование УПЦ МП к экзархам покинуть Украину

УПЦ МП не является даже самостоятельной церковью / фото: gazeta.zn.ua

Украинская православная церковь Московского патриархата не имеет никаких прав для того, чтобы требовать от назначенных высшим Константинопольским патриархатом экзархов покинуть страну.

"По какому праву УПЦ МП осуждает Вселенский патриархат, если в межцерковных отношениях УПЦ МП не является самостоятельной единицей в ведении диалога, она не является субъектом, не ведет переписку, в которой участвует исключительно РПЦ", - заявил доктор богословия, иерарх Константинопольского патриархата архиепископ Тельмиский Иов (Геча), передает "Укринформ".

Владыка Иов отметил, что десять лет Вселенский патриарх посетил Украину - и на это ему не потребовалось разрешение предстоятеля УПЦ МП.

"И все равно церковь под руководством митрополита Владимира выбрала тогда не путь конфронтации, а путь диалога и понимания", - отметил Иов.

Читайте такжеВ УПЦ КП ответили на требование Синода к экзархам покинуть УкраинуНапомним, синод УПЦ МП на сегодняшнем заседании в Киево-Печерской Лавре, 25 сентября, потребовал от Вселенского патриарха Варфоломея "не вмешиваться во внутренние дела" Украинской православной церкви; еще одно из требований касается его экзархов - они должны немедленно покинуть каноническую территорию УПЦ.

К слову, недавно Константинопольский патриархат, готовя предоставления автокефалии православной украинской церкви, назначил экзархами (представителями) в Киеве архиепископа Памфилийского Даниила (США) и епископа Эдмонтонского Илариона (Канада).

Напомним, ранее один из иерархов православной церкви, митрополит Галльский Эммануил (Адамакис), заявил о о том, что автокефалию УПЦ предоставят только "по указке из США".