"Не является самостоятельной": Константинополь прокомментировал требование УПЦ МП к экзархам покинуть Украину

Церковь Московского патриархата не имеет права выдвигать такие требования.
Украинская православная церковь Московского патриархата не имеет никаких прав для того, чтобы требовать от назначенных высшим Константинопольским патриархатом экзархов покинуть страну.
"По какому праву УПЦ МП осуждает Вселенский патриархат, если в межцерковных отношениях УПЦ МП не является самостоятельной единицей в ведении диалога, она не является субъектом, не ведет переписку, в которой участвует исключительно РПЦ", - заявил доктор богословия, иерарх Константинопольского патриархата архиепископ Тельмиский Иов (Геча), передает "Укринформ".
Владыка Иов отметил, что десять лет Вселенский патриарх посетил Украину - и на это ему не потребовалось разрешение предстоятеля УПЦ МП.
"И все равно церковь под руководством митрополита Владимира выбрала тогда не путь конфронтации, а путь диалога и понимания", - отметил Иов.
Читайте такжеВ УПЦ КП ответили на требование Синода к экзархам покинуть УкраинуНапомним, синод УПЦ МП на сегодняшнем заседании в Киево-Печерской Лавре, 25 сентября, потребовал от Вселенского патриарха Варфоломея "не вмешиваться во внутренние дела" Украинской православной церкви; еще одно из требований касается его экзархов - они должны немедленно покинуть каноническую территорию УПЦ.
К слову, недавно Константинопольский патриархат, готовя предоставления автокефалии православной украинской церкви, назначил экзархами (представителями) в Киеве архиепископа Памфилийского Даниила (США) и епископа Эдмонтонского Илариона (Канада).
Напомним, ранее один из иерархов православной церкви, митрополит Галльский Эммануил (Адамакис), заявил о о том, что автокефалию УПЦ предоставят только "по указке из США".