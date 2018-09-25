Синод УПЦ МП потребовал от экзархов патриарха Варфоломея немедленно покинуть Украину

УПЦ МП приостанавливает совместные службы с Константинополем / church.ua

Синод УПЦ МП на сегодняшнем заседании в Киево-Печерской Лавре потребовал от Вселенского патриарха Варфоломея "не вмешиваться во внутренние дела" Украинской православной церкви; еще одно из требований касается его экзархов - они должны немедленно покинуть каноническую территорию УПЦ.

"Данное назначение было названо грубым вмешательством во внутренние дела Украинской православной церкви и нарушением ее канонической территории. Соответственно, Синод УПЦ призвал патриарха Константинопольского Варфоломея прекратить вмешательство во внутренние дела Украинской Православной Церкви и не нарушать ее канонической территории". - сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ.

""Экзархи" Варфоломея - архиепископ Памфилийский Даниил и епископ Эдмонтонский Иларион должны немедля покинуть каноническую территорию Украинской Православной Церкви... их деятельность является антиканонической и нарушает межконфессиональный мир в Украине", - добавили в отделе.

Читайте такжеФиларету готовят "свинью": в России сообщили о зраде Константинополя в вопросе автокефалии УПЦСовместные службы с иерархами Константинопольского патриархата в Украине будут приостановлены. Также Синод призвал всех верующих "усилить свои молитвы за сохранение единства Святого православия".

К слову, недавно Константинопольский патриархат, готовя предоставления автокефалии православной украинской церкви, назначил экзархами (представителями) в Киеве архиепископа Памфилийского Даниила (США) и епископа Эдмонтонского Илариона (Канада).

Напомним, ранее один из иерархов православной церкви, митрополит Галльский Эммануил (Адамакис), заявил о о том, что автокефалию УПЦ предоставят только "по указке из США".