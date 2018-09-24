Немецкие СМИ "пугают" крупнейшим церковным расколом из-за предоставления томоса УПЦ

Статья с негативным прозгнозом была опубликована в немецкой газете Süddeutsche Zeitung.
Нынешняя активная деятельность Вселенского патриарха Варфоломея (по вопросу предоставления томоса об автокефалии украинской церкви) вполне может запустить процесс крупнейшего за последние столетия церковного раскола.
Соответствующее мнение высказывается в статье, опубликованной в немецкой газете Süddeutsche Zeitung. По мнению автора материала, активность Варфоломея может привести к тому, что Российская православная церковь разорвет евхаристическое общение со Вселенским патриархатом, что будет свидетельствовать о "крупнейшем церковном расколе с тех пор, как Рим и Византия пошли разными путями почти тысячу лет назад".
Читайте такжеФиларету готовят "свинью": в России сообщили о зраде Константинополя в вопросе автокефалии УПЦК слову, недавно Константинопольский патриархат, готовя предоставления автокефалии православной украинской церкви, назначил экзархами (представителями) в Киеве архиепископа Памфилийского Даниила (США) и епископа Эдмонтонского Илариона (Канада).
Напомним, ранее один из иерархов православной церкви, митрополит Галльский Эммануил (Адамакис), заявил о о том, что автокефалию УПЦ предоставят только "по указке из США".