Немецкие СМИ "пугают" крупнейшим церковным расколом из-за предоставления томоса УПЦ

Крестный ход УПЦ КП / Delo

Нынешняя активная деятельность Вселенского патриарха Варфоломея (по вопросу предоставления томоса об автокефалии украинской церкви) вполне может запустить процесс крупнейшего за последние столетия церковного раскола.

Соответствующее мнение высказывается в статье, опубликованной в немецкой газете Süddeutsche Zeitung. По мнению автора материала, активность Варфоломея может привести к тому, что Российская православная церковь разорвет евхаристическое общение со Вселенским патриархатом, что будет свидетельствовать о "крупнейшем церковном расколе с тех пор, как Рим и Византия пошли разными путями почти тысячу лет назад".

Читайте такжеФиларету готовят "свинью": в России сообщили о зраде Константинополя в вопросе автокефалии УПЦК слову, недавно Константинопольский патриархат, готовя предоставления автокефалии православной украинской церкви, назначил экзархами (представителями) в Киеве архиепископа Памфилийского Даниила (США) и епископа Эдмонтонского Илариона (Канада).

Напомним, ранее один из иерархов православной церкви, митрополит Галльский Эммануил (Адамакис), заявил о о том, что автокефалию УПЦ предоставят только "по указке из США".