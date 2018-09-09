Ускоренная автокефализация, или Как Путина застали врасплох

Путина застали врасплох / Reuters

Главной неожиданностью для Кремля будет не скорость, с которой прибыли западные экзархи выполнять решение по предоставлению автокефалии Украине, а то, что американские и канадские священники приехали раньше американских и канадских военных.

Теперь российской опасной "мягкой силе" в Украине (РПЦ-Московский патриархат) противостоит западная, но православная "мягкая сила" Вселенского патриархата. Это, действительно, оригинальный и неожиданный ход англосаксов, который существенно увеличивает шансы Украины в борьбе с Россией.

Читайте такжеПутин передал Украине ультиматумИ провокации здесь не помогут, ибо все будут знать причину и виновника – Кремль. Можно предположить, что в политическом отношении, ускоренная автокефализация православной церкви в Украине является одним из эффективных, асимметричных ответов на оккупацию Донбасса и Крыма Россией.

"Церковный фронт" не менее важен, чем борьба с "пятой колонной" Кремля в СМИ и госорганах Украины. Предоставление Томоса Украине, по своему мощному эффекту, в борьбе с агрессором, можно сравнить лишь с появлением нескольких новых, хорошо вооруженных современным оружием, подготовленных дивизий в украинской армии.