Бесплатно, но не везде - где пенсионеры должны платить за проезд в 2025 году

Главное:
- Пенсионеры в Украине имеют право на бесплатный проезд в городском транспорте
- В некоторых городах нужен электронный льготный билет
- Льготы не действуют в метро, такси и междугороднем транспорте
Украинцы, которые достигли пенсионного возраста (60 лет и более) и официально вышли на пенсию, имеют право на ряд льгот. Одной из самых популярных является бесплатный проезд в общественном транспорте. Об этом указано в постановлении Кабинета Министров Украины от 17 мая 1993 года № 354.
Впрочем, эта льгота не действует везде - в некоторых случаях пенсионерам все же придется платить за билет. Согласно постановлению Кабмина, пенсионеры могут бесплатно пользоваться:
- автобусами,
- троллейбусами,
- трамваями,
- пригородными электричками.
Для пользования льготой пенсионер должен предъявить пенсионное удостоверение. В некоторых городах, где действует электронная система учета пассажиров, необходимо также оформить электронный льготный билет - он выдается бесплатно.
Есть ли льготный проезд в маршрутках
Проезд в частных маршрутках, которые работают в городах и селах, регулируется решением местных органов власти. Это значит, что льготы для пенсионеров могут быть, но это решает городской/сельский совет.
Если льготы предусмотрены, в салоне маршрутки должна быть соответствующая информация. Также детали относительно бесплатного проезда можно найти на сайтах местных советов.
Где пенсионерам придется платить
Льготы на проезд не действуют в таких видах транспорта:
- Метро - независимо от города, пенсионеры должны оплачивать проезд;
- Такси - не является общественным транспортом, поэтому оплата обязательна;
- Междугородние автобусы и поезда - льготный проезд для пенсионеров в междугородном сообщении не предусмотрен.
Пенсионеры в Украине - новости по теме
Как сообщал Главред, некоторые пенсионеры-военные в Украине могут получать ежемесячную доплату более 1000 грн за содержание нетрудоспособных родственников (например, детей до 18 лет или лиц с инвалидностью). Сумма надбавки составляет 50% прожиточного минимума (примерно 1180 грн в 2025 году).
Также пенсионеры в Украине обязаны уведомить Пенсионный фонд о трудоустройстве, увольнении или регистрации предпринимательства в течение 10 дней. В случае нарушения этого срока вероятна переплата пенсии, которую придется вернуть.
Кроме этого, пенсионеры в возрасте 75+ получают доплату 456 грн, но фактическое повышение - 156 грн, потому что 70-74-летним уже платят 300 грн. Надбавка действует только для тех, чья пенсия не превышает 10 340 грн.
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Что известно о Кабинете Министров Украины?
Кабинет Министров Украины - Кабинет Министров в Украине, коллегиальный, высший орган исполнительной власти Украины. Кабинет Министров Украины ответственный перед Президентом Украины и Верховной Радой Украины, подконтрольный и подотчетный Верховной Раде Украины в пределах, предусмотренных Конституцией Украины, пишет Википедия.
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