Бесплатно, но не везде - где пенсионеры должны платить за проезд в 2025 году

Пенсионеры имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте, но не везде.

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Где действует бесплатный проезд и где пенсионерам придется платить / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Главное:

Пенсионеры в Украине имеют право на бесплатный проезд в городском транспорте

В некоторых городах нужен электронный льготный билет

Льготы не действуют в метро, такси и междугороднем транспорте

Украинцы, которые достигли пенсионного возраста (60 лет и более) и официально вышли на пенсию, имеют право на ряд льгот. Одной из самых популярных является бесплатный проезд в общественном транспорте. Об этом указано в постановлении Кабинета Министров Украины от 17 мая 1993 года № 354.

Впрочем, эта льгота не действует везде - в некоторых случаях пенсионерам все же придется платить за билет. Согласно постановлению Кабмина, пенсионеры могут бесплатно пользоваться:

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автобусами,

троллейбусами,

трамваями,

пригородными электричками.

Для пользования льготой пенсионер должен предъявить пенсионное удостоверение. В некоторых городах, где действует электронная система учета пассажиров, необходимо также оформить электронный льготный билет - он выдается бесплатно.

Есть ли льготный проезд в маршрутках

Проезд в частных маршрутках, которые работают в городах и селах, регулируется решением местных органов власти. Это значит, что льготы для пенсионеров могут быть, но это решает городской/сельский совет.

Если льготы предусмотрены, в салоне маршрутки должна быть соответствующая информация. Также детали относительно бесплатного проезда можно найти на сайтах местных советов.

Где пенсионерам придется платить

Льготы на проезд не действуют в таких видах транспорта:

Метро - независимо от города, пенсионеры должны оплачивать проезд;

Такси - не является общественным транспортом, поэтому оплата обязательна;

Междугородние автобусы и поезда - льготный проезд для пенсионеров в междугородном сообщении не предусмотрен.

Какие документы необходимо подать для выхода на пенсию / Главред - инфографика

Пенсионеры в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, некоторые пенсионеры-военные в Украине могут получать ежемесячную доплату более 1000 грн за содержание нетрудоспособных родственников (например, детей до 18 лет или лиц с инвалидностью). Сумма надбавки составляет 50% прожиточного минимума (примерно 1180 грн в 2025 году).

Также пенсионеры в Украине обязаны уведомить Пенсионный фонд о трудоустройстве, увольнении или регистрации предпринимательства в течение 10 дней. В случае нарушения этого срока вероятна переплата пенсии, которую придется вернуть.

Кроме этого, пенсионеры в возрасте 75+ получают доплату 456 грн, но фактическое повышение - 156 грн, потому что 70-74-летним уже платят 300 грн. Надбавка действует только для тех, чья пенсия не превышает 10 340 грн.

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