"В Днепре": Максим Галкин высказался о потере родного человека

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- Максим Галкин показал дедушку
- Что он рассказал о своих родных
Российский известный юморист Максим Галкин, который публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину и живет в Израиле вместе с семьей, показал фото своего дедушки Григория Прагина.
На своей странице в соцсетях юморист по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне опубликовал снимки родных, оказывается, его дед родился в Одессе и участвовал в боях как за родной город, так и в других сражениях.
"Сегодня, 9 мая, вспоминаю как всегда своего дедушку Гришу, уроженца из Одессы Григория Прагина, прошедшего ту страшную войну. Он принимал участие в Сталинградской битве, освобождал свой родной город Одессу, в котором в первый день оккупации нацисты убили его маму, мою прабабушку Марию Прагину. Он освобождал Югославию, Венгрию. Прожил долгую жизнь и застал мои первые успехи на сцене. Уже давно ушли из жизни и мой дедушка, и его друзья-однополчане, которых я поздравлял в этот день", – отметил Максим.
Также Галкин почтил память брата своего дедушки, который погиб в боях за Киев и уточнил, что его дед похоронен в Днепре.
"В этот день сегодня я чту память всех павших на той войне, близких как моя прабабушка и брата моего деда Якова, который погиб, защищая Киев в 1941-ом, и далеких, незнакомых мне людей. Чту память тех, кто одолел фашизм и освободил мир", - добавил юморист.
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Максим Галкин - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, недавно Максим Галкин отреагировал на скандал Владимира Зеленского и Дональда Трампа в США. На своей странице в соцсетях Галкин опубликовал совместное фото Зеленского и Чарльза III, на встрече с которым побывал Владимир Александрович. На снимке президент Украины показался в черной кофте и штанах, а король в сером костюме.
А также Максим Галкин опубликовал новое фото своей жены Аллы Пугачевой. Пугачева позировала в черных брюках, футболке с белым воротником и длинном плаще с подкладкой. Также на снимке Пугачева искренне смеялась.
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Кто такой Максим Галкин?
Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".
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