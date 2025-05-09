Как выглядит Мария Яремчук, которая отказалась от публичности

Мария Яремчук поразила своим видом.

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Мария Яремчук - куда пропала / коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, instagram.com, Мария Яремчук

Кратко:

Мария Яремчук прекрасно выглядит

Что известно о ее жизни сейчас

Украинская известная певица Мария Яремчук, которая отказалась от публичной жизни, уже давно не публикует свои снимки.

На своей странице в соцсетях артистка оставила только одно фото.

видео дня

Певица показалась на черно-белом фото, на котором позировала в пиджаке и с собранными волосами. Мария дополнила образ эффектным макияжем, подчеркнув глаза широкими стрелками.

Мария Яремчук в соцсетях / фото: instagram.com, Мария Яремчук

Отметим, в 2024 году стало известно, что Яремчук родила сына, даже поговаривали, что его отцом стал украинский певец Александр Пономарев, с которым ей ранее приписывали роман, но певица опровергла слухи.

Мария Яремчук ранее предпочитала яркие образы / instagram.com, Мария Яремчук

"Благодаря утверждающим заголовкам даже соседи теперь не в шутку спрашивают: "А где Саша, это правда?" Аж неудобно перед женой Саши, что уже говорить о том, как это читать отцу моего сына!" – отметила артистка.

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Как сообщал Главред, известная ведущая и модель Александра Кучеренко рассказала поклонникам, что побывала в Париже и там снялась в рекламе. Кучеренко показала поклонникам, как проходили съемки, оказывается, она принимала участие вместе с французским пожарным.

А также Ольга Сумская высказала свое мнение о том, что украинский певец Василий Зинкевич получает скромную пенсию в размере 5 тысяч гривен. Также в публикации Сумская отметила украинского президента Владимира Зеленского.

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Кто такая Мария Яремчук? Мария Яремчук — украинская певица, представительница Украины и финалистка песенного конкурса "Евровидение 2014", где заняла 6 место, финалистка телепроекта "Голос страны". 2012 представила Украину на конкурсе молодых исполнителей "Новая волна-2012" в России, где заняла 3-е место.

Дочь украинского певца, народного артиста Украины Назария Яремчука. В 2023 году Мария Яремчук, как приглашенная гостья, выступила на Евровидении в Ливерпуле.

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