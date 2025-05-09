"Купили" за 1 гривну: ЕСПЧ рассмотрит жалобу Коломойского по национализации ПриватБанка

Иск касается договора купли-продажи акций ПриватБанка за 1 гривну, который был заключен без согласия реальных акционеров.

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Европейский суд по правам человека 9 мая 2025 года признал приемлемой к рассмотрению жалобу бизнесмена Игоря Коломойского на решения украинских судов по делу о национализации ПриватБанка. Соответствующее сообщение получили его адвокаты.

Иск касается договора купли-продажи акций ПриватБанка за 1 гривну, который был заключен без согласия реальных акционеров.

"Сторона Игоря Коломойского считает, что это дело украинскими судами не было рассмотрено по существу, а производство по нему было закрыто только и исключительно на основании неконституционного закона, принятого после обращения с иском по данному делу, который имеет обратное действие во времени. Из-за незаконности национализации функционирующего банка за 1 гривну и законодательного запрета на судебную оценку такой национализации, сторона Игоря Коломойского обратилась с соответствующей жалобой в Европейский суд по правам человека", - заявил адвокат бизнесмена Александр Лысак.

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Защита бизнесмена считает, что национализация ПриватБанка была незаконной, а суды в Украине не рассмотрели дело по существу. Именно поэтому они обратились в ЕСПЧ, "ожидая справедливого решения".

Напомним, 26 ноября 2024 года Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда закрыл производство по делу по иску Игоря Коломойского к Приватбанку, ссылаясь на закон, который, по утверждению стороны бизнесмена, имеет обратное действие и является неконституционным.

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