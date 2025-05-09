От казаков до ВСУ: историк рассказал, что объединяет украинское войско

Вы узнаете:
- Почему казаки до сих пор вдохновляют украинцев
- Что объединяет запорожцев и воинов ВСУ
- Кто из европейских аристократов воевал за Украину
Главред решил узнать, почему казаки до сих пор вызывают восхищение и вдохновляют современных украинцев. Как утверждает эксперт-историк, это явление не только историческое, но и культурное - казачество живет и сегодня в виде традиций, духа борьбы и даже внешних черт, таких как чуб.
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Храбрые, изобретательные, веселые и всегда верные побратимству - именно такими историк изображает казаков. Их боевой дух и чувство юмора прославила легендарная картина "Запорожцы пишут письмо турецкому султану", которая символизирует несокрушимость украинского характера.
Эти черты, по мнению эксперта, нашли свое отражение и в бойцах ВСУ. Они так же, как и запорожцы, умеют воевать, шутить и бороться за свободу.
Не случайно именно современные защитники Украины восстановили картину о казаках, создав ее актуальную версию.
Историк отмечает: казачество возникло еще в XV веке. Убегая от крепостничества, люди селились у днепровских порогов, где впоследствии построили укрепления - Сечи.
Они были окружены рвами и валами и стали неприступными крепостями и базами для морских и сухопутных походов.
В своем видео на YouTube специалист рассказывает о страницах нашей истории
- Как казаки участвовали в обороне Вены и штурме Москвы;
- Как добывали крымские крепости;
- Как украинские сечевые стрельцы пели песню, которая сейчас стала гимном борьбы за свободу;
- О первой в мире женщине-офицере - украинке;
- И об австрийском эрцгерцоге, который отрекся от монаршей судьбы, чтобы бороться за Украину.
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Что такое TheДокументалист?
ТһеДокументалист - украинский YouTube-канал об истории, на котором публикуют видеорассказы о диктаторах, тоталитарных режимах, милитаризме, вражеской пропаганде и борьбе украинцев с захватчиками. На канал подписалось более 250 тысяч пользователей.
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