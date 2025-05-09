"Дается легко": Юрий Великий рассказал, как ему пародировать Зеленского

Юрий Великий поделился тем, какие пародии ему удаются легко и заинтриговал пародией на Маска.

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Юрий Великий поделился моментами из шоу / Коллаж Главред, фото пресс-службы 1+1

Коротко:

Актер рассказал, как это играть президента Украины

Что делать, если вдруг стало смешно прямо на сцене

Украинский комик и резидент Студии Квартал-95 Юрий Великий рассказал о том, как ему удается пародия на президента Украины Владимира Зеленского.

Как рассказал артист в интервью 1+1, он уже давно привык к роли президента. "Образ президента - один из тех, в которые я уже давно вжился. Это, наверное, один из самых простых для меня образов, он дается легко", - рассказывает артист.

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Юрий Великий о пародии на президента. Фото пресс-службы

По словам комика, это будет номер про костюм президента, который он давно не надевал. И очень хочется, чтобы уже наконец таки надел. "Когда я прочитал текст, сразу понял - тема все еще актуальна. Хотя уже, кажется, два месяца прошло с той встречи в Овальном кабинете, и вся эта история уже обсуждалась в СМИ, она до сих пор на слуху", - добавляет он.

Кроме того, он рассказал о том, что еще будет пародия на Илона Маска. "Он едет в своей Тесле, и что-то там начинает глючить. Искусственный интеллект проявляет больше интеллекта, чем сам Маск. А куда оно его завезет - увидите в новом выпуске Квартала", - добавляет он.

Юрий Великий в роли Илона Маска / Фото пресс-службы 1+1

Кроме того, Великий рассказал, как он ведет себя, если вдруг на сцене ему самому становится очень смешно.

"Очень часто, особенно когда партнер по сцене говорит реплику не в той интонации, к которой ты привык. И это так тебя смешит, что едва сдерживаешься. Бывает, даже отворачиваешься, чтобы не видно было, как смеешься. Но я не считаю это чем-то плохим. Зрителям еще смешнее, когда видят, что актер и сам едва сдерживает смех", - рассказывает он.

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