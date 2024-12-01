Звезда Вечернего Квартала женился и впервые показал возлюбленную

Юрий Великий на съемках "Лиги смеха" похвастался своей прекрасной женой.

https://glavred.info/starnews/zvezda-vechernego-kvartala-zhenilsya-i-vpervye-pokazal-vozlyublennuyu-10619054.html Ссылка скопирована

Юрий Великий женился - как выглядит жена Юрия Великого / коллаж: Главред, фото: instagram.com/yuri_velikiy

Кратко:

Юрий Великий впервые сообщил, что женился

Юморист показал жену

Избранница Великого рассказала про их отношения

Украинский комик и резидент Студии Квартал 95 Юрий Великий впервые показал поклонником, кто неотрывно сопровождает его на съемках. Так он представил публике свою жену Алину.

О том, что он больше не холост, юморист рассказал в комментарии для проекта "Ближче до зірок". Журналисты "поймали" его за кулисами шоу "Ліга сміху".

видео дня

Тогда-то Великий и признался, что ходит на съемки со своей возлюбленной супругой. Они узаконили свои многолетние отношения 27 июля 2024 года.

Алина Великая признается: не ожидала от артиста предложения, но решение жениться в их случае было очень естественным, ведь вместе они прошли немало испытаний. "Не могу сказать, что я ждала. Мы просто шли к этому. И так обстоятельства сложились, что наши отношения испытывались. То карантин, то война, то еще какие-то события. Ну, я рада что прошла вместе с Юрой к этому", - рассказала жена Юрия Великого.

Юрий Великий женился - как выглядит жена Юрия Великого / скриншот YouTube

Юрий Великий женился - как выглядит жена Юрия Великого / скриншот YouTube

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что известный украинский актер Сергей Кисиль в третий раз стал отцом. Он раскрыл пол младенца и показал первое трогательное фото с ним.

Также украинский певец Владимир Дантес рассказал имеет ли бронь от военной службы. Артист поделился своим опытом посещения военкомата и прохождения ВВК во время полномасштабной войны.

Читайте также:

Кто такой Юрий Великий? Юрий Великий - украинский комик, пародист, юморист, актер Студии Квартал 95 с 2019 года (участник с 2009). Пародист президента Владимира Зеленского и других известных личностей, бывший участник дуэта "Братья Шумахеры" (2005-2019), сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред