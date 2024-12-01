Звезда Вечернего Квартала женился и впервые показал возлюбленную

Кратко:
- Юрий Великий впервые сообщил, что женился
- Юморист показал жену
- Избранница Великого рассказала про их отношения
Украинский комик и резидент Студии Квартал 95 Юрий Великий впервые показал поклонником, кто неотрывно сопровождает его на съемках. Так он представил публике свою жену Алину.
О том, что он больше не холост, юморист рассказал в комментарии для проекта "Ближче до зірок". Журналисты "поймали" его за кулисами шоу "Ліга сміху".
Тогда-то Великий и признался, что ходит на съемки со своей возлюбленной супругой. Они узаконили свои многолетние отношения 27 июля 2024 года.
Алина Великая признается: не ожидала от артиста предложения, но решение жениться в их случае было очень естественным, ведь вместе они прошли немало испытаний. "Не могу сказать, что я ждала. Мы просто шли к этому. И так обстоятельства сложились, что наши отношения испытывались. То карантин, то война, то еще какие-то события. Ну, я рада что прошла вместе с Юрой к этому", - рассказала жена Юрия Великого.
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Кто такой Юрий Великий?
Юрий Великий - украинский комик, пародист, юморист, актер Студии Квартал 95 с 2019 года (участник с 2009). Пародист президента Владимира Зеленского и других известных личностей, бывший участник дуэта "Братья Шумахеры" (2005-2019), сообщает Википедия.
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