Фото Кати Никитиной за донат и новые песни: что покажет "Вечерний Квартал" в свежих эпизодах

С 5 мая в 19:00 1+1 Украина покажет новые выпуски "Вечернего Квартала". Теперь каждое воскресенье зрителей ожидают совершенно новые шутки и номера.

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Вечерний Квартал на 1+1 Украина - анонс новых выпусков / коллаж: Главред, фото: Пресс-служба

Актеры "Вечернего Квартала" и "Женского Квартала" снова вместе на одной сцене будут поднимать настроение актуальным юмором. В новых эпизодах зрители увидят номер, в котором актеры Юрий Великий и Катя Никитина покажут, как изменилась бы жизнь людей, если бы домашние собаки имели ошейник, который может переводить лай любимцев на человеческий язык.

Традиционно в новых выпусках проекта будет много патриотических песен. Например, "кварталовцы" предложат зрителям новую версию хита The HARDKISS и MONATIK "Кобра" - о лучших чертах украинцев и о том, что ждет тех, кто посягает на нашу свободу. Также актеры перепели песню Alyona Alyona и Jerry Heil "Рідні мої", где вместо просьбы "Будь ласка, відпустіть на Пасху..." - обращение к Богу с просьбой о мире на земле...

Какие еще номера покажут в концертах "Вечернего Квартала", смотрите вскоре на 1+1 Украина.

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Вечерний Квартал на 1+1 Украина - анонс новых выпусков / Пресс-служба

"Эти концерты будут особенными, потому что наконец-то пришла весна и нас окружает много любви и красоты. И мы хотим развеселить людей, чтобы они немножко расслабились на праздники и после них, немножко отвлеклись от плохих новостей. В концертах будут разные номера - и на бытовую тематику, и пасхальный юмор, и шутки о наших врагах, и песни о нашей победе. Также в новых эпизодах зрители увидят известных популярных молодых звезд, которые сейчас в трендах и украинских чартах. Возможно, не все их видели вживую, но их песни у всех на устах. Они споют свои главные хиты. Будет и Пивоваров, который примет участие в одном из наших номеров, а потом споет одну из своих новых песен", - говорит художественный руководитель "Вечернего Квартала" Евгений Кошевой.

В новых эпизодах на сцене "Вечернего Квартала" появятся певец и участник "Голосу країни" Cheev, который стал известен благодаря своему хиту "Гарно так", певцы Миша Крупин, Максим Бородин, певицы Геля Зозуля и участница "Голосу країни" и Национального отбора на Евровидение ANKA, хитмейкер Артем Пивоваров и другие.

Также актеры "Вечернего квартала" споют песню о донатах. Во время ее исполнения выведут на экран QR-код, который ведет на сбор средств на дроны и очень творчески подойдут к вознаграждению за участие: мужчинам за самый большой донат обещают прислать красивые фото Кати Никитиной, а тем кто проигнорирует сбор - откровенные фотографии... Мики Фаталова.

Напомним, что эти концерты, так же как и все остальные концерты "Квартала", имеют благотворительную цель - помочь нашим военным. Средства от билетов пойдут на помощь ВСУ - на дроны для наших защитников и защитниц.

Смотрите "Вечерний Квартал" 5, 12 и 26 мая в 19:00 на 1+1 Украина.

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