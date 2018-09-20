Томос об автокефалии: Филарет "нацелился" на две трети приходов УПЦ МП

Патриарх Филарет / УНИАН

Около двух третей приходов Украинской православной церкви московского патриархата присоединятся к УПЦ после получения Томоса об автокефалии.

По словам патриарха УПЦ КП Филарета, решение о переходе каждой парафии будет приниматься прихожанами большинством голосов, а в случае принятия соответствующего решения, несогласные с ним смогут перейти в один из приходов, остающихся в УПЦ МП.

По его словам, в приходах Московского патриархата прихожан настраивают против Украины в интересах российской власти. "Именно это порождает напряженность в обществе", - подчеркнул Филарет во время конференции в Атлантическом совете.

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Он также подчеркнул, что основной задачей создания единой поместной церкви является снижение противостояния в обществе и восстановление церковного мира в Украине, передает "Лига".

Напомним, на состоявшемся Синоде РПЦ решили, что в храмах Московского патриархата прекращается молитвенное поминовение патриарха Константинопольского Варфоломея за божественной литургией.

Ранее Вселенский патриархат одобрил назначение своих экзархов (представителей). Константинополь в Киеве будут представлять архиепископ Даниэль Памфилон из Соединенных Штатов и епископ Иларион из Эдмонтона (Канада).

В ответ в РПЦ пригрозили Варфоломею ответом за назначение своих представителей в Киеве.

Кроме того, в РПЦ обвинили Константинопольский патриархат в "грубейшем попрании церковных канонов".

Как известно, Константинополь опубликовал исторические документы об автокефалии УПЦ с подписью Онуфрия.

При этом в УПЦ МП заявили о возможном "гражданском неповиновении", в случае попыток переименования церкви.