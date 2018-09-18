Томос об автокефалии: в УПЦ МП заговорили о "гражданском неповиновении"

Митрополит Антоний

Если будет принято решение о необходимости переименования УПЦ МП после получения Томоса об автокефалии, прихожане Московского патриархата могут устроить акции гражданского неповиновения, заявил управляющий делами Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Антоний.

Митрополит назвал "антизаконными действиями" вероятность того, что Верховная рада обяжет УПЦ МП сменить свое название. Он также добавил, что внутри церкви эти законодательные инициативы уже окрестили антицерковными законами.

"Прихожанами нашей церкви являются украинцы, граждане Украины, и их церковь должна носить название Украинская православная церковь", - подчеркнул он в интервью РБК-Украина.

При этом он отметил, что церковь намерена бороться с возможными изменениями "всеми законными методами" и напомнимл существовании документа под названием "Основы социальной концепции УПЦ".

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"Согласно которому, в очень сложных ситуациях - я процитирую: "Церковь может обратиться к своим чадам с призывом к мирному гражданскому неповиновению". Это крайняя мера, но она зафиксирована в нашей социальной концепции, утвержденной собором архиереев", - добавил митрополит Антоний.

Он также предупредил, что создание единой церкви в Украине может привести к масштабному "расколу украинского общества" и всего православного мира.

Напомним, на состоявшемся Синоде РПЦ решили, что в храмах Московского патриархата прекращается молитвенное поминовение патриарха Константинопольского Варфоломея за божественной литургией.

Ранее Вселенский патриархат одобрил назначение своих экзархов (представителей). Константинополь в Киеве будут представлять архиепископ Даниэль Памфилон из Соединенных Штатов и епископ Иларион из Эдмонтона (Канада).

В ответ в РПЦ пригрозили Варфоломею ответом за назначение своих представителей в Киеве.

Кроме того, в РПЦ обвинили Константинопольский патриархат в "грубейшем попрании церковных канонов".

Как известно, Константинополь опубликовал исторические документы об автокефалии УПЦ с подписью Онуфрия.