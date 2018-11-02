В Константинополе сделали неожиданное уточнение о снятии анафемы с Филарета и Макария

Филарет и Макарий – с их анафемой не все так просто / spzh.news

Снятие анафемы с патриарха Филарета и архиепископа Макария не влечет за собой признание их Церквей каноническими.

С таким пояснением выступил архиерей Константинопольской Церкви, представитель Вселенского патриархата при Всемирном совете Церквей архиепископ Тельмиский Иов в интервью ВВС.

Анафема была снята исключительно для того, чтобы святые отцы получили возможность войти в новую Автокефальную Церковь, пояснил архиерей.

Читайте такжеАнафему Варфоломею: УПЦ МП выступила с воинственным заявлением"Это не значит, что их признали как предстоятелей их Церквей, потому что это было бы очень нелогично, это бы означало, что мы признали две параллельные церковные структуры параллельно еще с третьей канонической структурой, которой был бы Московский патриархат... Эти епископы восстановлены как архиереи в лоно Вселенской Церкви – и теперь мы ждем следующий шаг, когда все эти архиереи объединятся в новой структуре, Православной Церкви в Украине, которой будет дан томос об автокефалии", – рассказал Иов.

При этом все епископы, которые принадлежали к ранее непризнанным Церквям, теперь считаются архиереями Вселенской Церкви.

Причем из слов Иова следует, что Вселенский Патриарх признал все таинства, совершаемые в УПЦ КП и УАПЦ, в том числе крещение.

Отметим, что владыка Иов – канадский украинец, доктор богословия. Он является представителем Вселенского патриархата при Всемирном совете Церквей.

Ранее архиепископ Иов заявил, что своим недавним решением Константинопольский патриархат отменил синодальный акт о передаче Киевской митрополии – то есть, фактически, территории Украины – в администрирование Русской церкви. "С канонической точки зрения это означает, что сегодня в Украине УПЦ МП больше не существует", – пояснил он.

На что в УПЦ МП ему ответили, что "из сказанного владыкой Иовом становятся очевидными два вывода: первое — этот архиепископ не представляет себе реалии украинской церковной жизни, а второе — он, скорее всего, плохо учился в богословской школе и не знает прописных истин, которые известны даже маленьким деткам в воскресной школе".

Напомним, в РПЦ назвали отмену анафемы патриарху Филарету "переходом красной линии". "Это легализация раскола. Константинополь своими действиями переходит красную черту и катастрофически нарушает единство мирового православия", – заявил иерарх РПЦ.

Позднее в УПЦ МП отметили, что опубликованных по итогу Константинопольского Синода документах нет ни слова о снятии анафемы с патриарха УПЦ КП Филарета – есть слова только об отмене запретов, которые были наложены на него ранее.