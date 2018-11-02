В УПЦ МП прокомментировали заявление Константинополя о своем "несуществовании"

Председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП архиепископ Климент / УПЦ МП

В Московском патриархате прокомментировали слова представителя Константинопольской Церкви о том, что УПЦ МП "больше не существует" "с канонической точки зрения".

"Из сказанного владыкой Иовом становятся очевидными два вывода: первое — этот архиепископ не представляет себе реалии украинской церковной жизни, а второе — он, скорее всего, плохо учился в богословской школе и не знает прописных истин, которые известны даже маленьким деткам в воскресной школе", – цитирует RT председателя синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) архиепископа Климента.

Читайте такжеАрхиепископ назвал главную угрозу для томоса об автокефалии УПЦОн напомнил, что, согласно Божьему завету в Евангелии, первый в церкви — это тот, кто является всем слугой, а не тот, кто в ней начальник. "И те, кто называют себя первыми, у бога считаются последними. Поэтому, говоря о "привилегиях" Константинопольского патриархата, владыка Иов показывает, что не знаком с евангельским текстом. Бывает иногда и такое", – добавил священник.

Он отметил, что УПЦ МП не подчиняется Константинополю, ведь "уже не одно столетие никакой прямой субординации между Украинской православной церковью и Константинопольской патриархией не существует".

Отмену Томоса 1686 года о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату Климент назвал "абсурдным".

"Как можно отменять документы 300-летней давности? Это все равно что отменять решения Вселенских соборов, которые были еще в IV или VII веках. Это же просто абсурдное заявление. Тем более что речь в документах 300-летней давности идет о совершенно другой территории как в церковном, так и в государственном смысле. Киевская митрополия в XVII столетии совершенно не соответствует границам Украинской православной церкви в ее нынешнем состоянии. И наше государство тоже не определяется той митрополией, которая была в XVII столетии", – резюмирол представитель УПЦ МП.

Напомним, Константинополь пригрозил отозвать автокефалию РПЦ. Автокефалии церквей России, Греции, Сербии, Румынии, Польши, Албании, Болгарии, Грузии и Чехословакии не были подтверждены Вселенскими соборами.

Накануне архиепископ Иов заявил, что новая церковь в Украине будет называться "Православная церковь в Украине". "Не "Украинская православная церковь" потому что церковь является единой. Она принадлежит Христу, а не какой-либо нации или государству", - сказал он.

17 апреля 2018 года Петр Порошенко сообщил о намерении обратиться к Константинопольскому патриарху с призывом издать томос о единой поместной православной церкви в Украине. Верховная Рада поддержала обращение 268 голосами. 22 апреля Синод Вселенского патриархата в Константинополе рассмотрел прошение.

7 сентября Константинопольский патриархат назначил двух экзархов (представителей) в Киев в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине. Ими стали архиепископ Памфилийский Даниил (США) и епископ Эдмонтонский Иларион (Канада).

В октябре РПЦ заявила о прекращении церковных отношений с Константинополем "в связи с посягательством Константинопольского патриархата на каноническую территорию Русской церкви".