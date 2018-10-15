В РПЦ решили разорвать отношения со Вселенским патриархатом

Патриарх Кирилл и Вселенский патриарх Варфоломей / РПЦ

Святейший Синод РПЦ решил в полной мере разорвать отношения со Вселенским (Константинопольским) патриархатом.

Такую информацию озвучил в понедельник, 15 октября, на брифинге в Минске глава Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион, сообщает "Русская служба ВВС".

Также известно, что решение о разрыве отношений было принято РПЦ после того, как члены Синода Вселенского патриархата в позитивном ключе высказались о предоставлении автокефалии Украинской единой поместной православной церкви.

Напомним, кроме того Вселенский Патриархат признал незаконной аннексию Киевской Митрополии русской церковью и снял анафему с патриарха Филарета и митрополита УАПЦ Макария.

В ответ в РПЦ пригрозили "решительными и жесткими" действиями из-за решений Константинополя.

Кроме того, УПЦ МП выступила с крайне резким заявлением из-за решений Вселенского Патриархата и предложила наложить анафему на Вселенского патриарха Варфоломея.

Позднее стало известно о том, что в храмах РПЦ перестали молиться за Вселенского патриарха Варфоломея I, тем самым перестав находиться в единстве с Константинопольским патриархатом.