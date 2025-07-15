"Красивые люди": Ольга Сумская восхитила Сеть архивным снимком с мужем

Кратко:
- Ольга Сумская опубликовала архивное фото
- Как она тогда выглядела
Украинская известная актриса Ольга Сумская показала снимок с мужем Виталием Борисюком, который был сделан на показе мод.
На своей странице в Instagram Ольга опубликовала архивное фото, на котором позировала в шикарном золотистом платье, которое было дополнено туфлями в цвет, украшениями, а также внимание притягивает объемная прическа знаменитости.
А вот ее муж был одет в белый костюм и золотистые ботинки, на снимке супруги смотрели друг на друга.
"Мы с Виталием на днях моды, показ от бренда "Столичный". Год не помню... Но ярко было", - написала Сумская.
Поклонники остались в восторге от фотографии и засыпали пару комплиментами.
"О, Боже, это огонь";
"Вау! Что это за Богиня! Невероятная!";
"Непревзойденная пара";
"Шикарные, красивые люди", - отметили подписчики.
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Ольга Сумская - последние новости по теме
Напомним, ранее Главред сообщал, что Ольга Сумская показала семейную прогулку среди цветущих сакур и магнолий и вспомнила о старшей дочери-молчуньи. Во время прогулки по Киеву, Ольга отметила сакуру, которую она посадила вместе со старшей дочерью Антониной Паперной.
А также Ольга Сумская призналась, что испытывает настоящее отчаяние из-за того, что ее старшая дочь Антонина Паперная осталась жить в стране-террористе России.
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О персоне: Ольга Сумская
Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).
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