"Красивые люди": Ольга Сумская восхитила Сеть архивным снимком с мужем

Ольга Сумская выглядела сногсшибательно.

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Ольга Сумская - новости / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Сумская

Кратко:

Ольга Сумская опубликовала архивное фото

Как она тогда выглядела

Украинская известная актриса Ольга Сумская показала снимок с мужем Виталием Борисюком, который был сделан на показе мод.

На своей странице в Instagram Ольга опубликовала архивное фото, на котором позировала в шикарном золотистом платье, которое было дополнено туфлями в цвет, украшениями, а также внимание притягивает объемная прическа знаменитости.

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А вот ее муж был одет в белый костюм и золотистые ботинки, на снимке супруги смотрели друг на друга.

"Мы с Виталием на днях моды, показ от бренда "Столичный". Год не помню... Но ярко было", - написала Сумская.

Ольга Сумская с мужем / фото: скрин instagram.com, Ольга Сумская

Поклонники остались в восторге от фотографии и засыпали пару комплиментами.

Ольга Сумская в Киеве / фото: instagram.com, Ольга Сумская

"О, Боже, это огонь";

"Вау! Что это за Богиня! Невероятная!";

"Непревзойденная пара";

"Шикарные, красивые люди", - отметили подписчики.

Ольга Сумская / инфографика: Главред

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Напомним, ранее Главред сообщал, что Ольга Сумская показала семейную прогулку среди цветущих сакур и магнолий и вспомнила о старшей дочери-молчуньи. Во время прогулки по Киеву, Ольга отметила сакуру, которую она посадила вместе со старшей дочерью Антониной Паперной.

А также Ольга Сумская призналась, что испытывает настоящее отчаяние из-за того, что ее старшая дочь Антонина Паперная осталась жить в стране-террористе России.

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О персоне: Ольга Сумская Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).

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