Куда делись сестры Петрик: младшая Анастасия выходит замуж

Кратко:
- Куда делись сестры Петрик
- Сестры Петрик о войне
Одесситки и некогда популярные дети-вокалистки Анастасия и Виктория Петрик, которые отчасти, пропали с музыкальных радаров, продолжают жить свои жизни, но уже не в Украине.
Старшая сестра Виктория Петрик живет в Испании и воспитывает ребенка. Она иногда выкладывает видео, как поет на домашних вечеринках.
А вот младшая сестра Анастасия, на своей странице в Instagram сообщила, что выходит замуж. Она уже долгое время встречалась со своим бойфрендом по имени Сергей и вот наконец-то получила заветное кольцо.
"Там, где заканчиваются волны - начинается наша бесконечность", - подписала фото певица.
Отметим, что со времени российского вторжения в Украину, сестры публично не высказывались в поддержку Украины.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Как ранее писал Главред, украинская певица, представительница детского Евровидения от Украины, одна из сестер когда-то популярного дуэта Виктория Петрик, написала слезное сообщение по поводу смерти путиниста и украинофоба Бедроса Киркорова.
Ранее также стало известно о том, где живут сестры Петрик и чем они занимаются.
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О персонах: сестры Петрик
Виктория Петрик - украинская певица, победитель "Детской Новой волны 2010". Старшая сестра Анастасии Петрик. Представительница Украины на Детском Евровидение 2008 в Лимасоле, где заняла 2 место. Представительница Украины на Новой Волне 2014. Молчит о военном вторжении России в Украину. По данным Википедии, Виктория Петрик сейчас замужем и воспитывает сына.
Анастасия Петрик - украинская певица, победительница международного конкурса "Детская Новая волна 2010" и песенного конкурса "Детское Евровидение – 2012", а также ещё некоторых других конкурсов.
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