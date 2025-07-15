Куда делись сестры Петрик: младшая Анастасия выходит замуж

Сестры Петрик давно пропали с музыкальных радаров Украины и молчат о вторжении России в Украину.

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Анастасия Петрик выходит замуж / Коллаж Главред, фото Instagram/petryk2002anastasia

Кратко:

Куда делись сестры Петрик

Сестры Петрик о войне

Одесситки и некогда популярные дети-вокалистки Анастасия и Виктория Петрик, которые отчасти, пропали с музыкальных радаров, продолжают жить свои жизни, но уже не в Украине.

Старшая сестра Виктория Петрик живет в Испании и воспитывает ребенка. Она иногда выкладывает видео, как поет на домашних вечеринках.

видео дня

Анастасия Петрик выходит замуж / Фото Instagram/petryk2002anastasia

А вот младшая сестра Анастасия, на своей странице в Instagram сообщила, что выходит замуж. Она уже долгое время встречалась со своим бойфрендом по имени Сергей и вот наконец-то получила заветное кольцо.

Анастасия Петрик выходит замуж / Фото Instagram/petryk2002anastasia

"Там, где заканчиваются волны - начинается наша бесконечность", - подписала фото певица.

Отметим, что со времени российского вторжения в Украину, сестры публично не высказывались в поддержку Украины.

Анастасия Петрик выходит замуж / Фото Instagram/petryk2002anastasia

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Как ранее писал Главред, украинская певица, представительница детского Евровидения от Украины, одна из сестер когда-то популярного дуэта Виктория Петрик, написала слезное сообщение по поводу смерти путиниста и украинофоба Бедроса Киркорова.

Ранее также стало известно о том, где живут сестры Петрик и чем они занимаются.

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О персонах: сестры Петрик Виктория Петрик - украинская певица, победитель "Детской Новой волны 2010". Старшая сестра Анастасии Петрик. Представительница Украины на Детском Евровидение 2008 в Лимасоле, где заняла 2 место. Представительница Украины на Новой Волне 2014. Молчит о военном вторжении России в Украину. По данным Википедии, Виктория Петрик сейчас замужем и воспитывает сына. Анастасия Петрик - украинская певица, победительница международного конкурса "Детская Новая волна 2010" и песенного конкурса "Детское Евровидение – 2012", а также ещё некоторых других конкурсов.

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