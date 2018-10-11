Синод РПЦ готовит Константинополю "жесткий ответ" в Минске

РПЦ пока не разглашает суть своего "жесткого ответа" / Reuters

Русская православная церковь готовится "жестко ответить" на сегодняшние действия Константинополя - снятие анафемы с патриарха Филарета и начало процесса дарования Украине автокефалии.

"Ответ будет самым решительным и жестким, он будет адекватен той ситуации, которая сложилась", - пообещал секретарь отдела внешних церковных связей Московского патриархата по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук, пишет "Интерфакс-Украина".

Читайте такжеАнафему Варфоломею: УПЦ МП выступила с воинственным заявлениемЯкимчук добавил, что заседание священного Синода РПЦ состоится 15 октября в Минске, и "высший исполнительный орган Русской православной церкви даст надлежащую оценку того, что произошло сегодня".

Напомним, в Константинополе заявили, что Вселенский Патриархат признал незаконной аннексиюКиевской Митрополии русской церковью и снял анафему с патриарха Филарета и митрополита УАПЦ Макария.

Позднее патриарх Филарет в своем публичном выступлении близ Владимирского собора в Киеве заявил о том, что предоставление томоса об автокефалии Украинской единой поместной православной церкви будет продолжаться, поскольку Украину признали каноничной территорией Вселенского патриархата.

Как известно, в УПЦ (КП) рассказали, кто должен возглавить единую Украинскую церковь после томоса об автокефалии.