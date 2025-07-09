"Я точно би": Тина Кароль удивила дерзким признанием

Кароль в мужском костюме рассказала о своей жизни.

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Тина Кароль личная жизнь - певица сделала признание / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tina_karol

Кратко:

Тина Кароль опубликовала видео, где позирует в мужском костюме

Звезда поделилась размышлениями о жизни

Украинская певица Тина Кароль потеряла мужа 12 лет назад. С тех пор у артистки не было отношений, которые бы она подтверждала публично.

Недавно артистка призналась, что ей комфортно быть одинокой. Позже на странице Кароль в TikTok появилось ее новое заявление о личной жизни.

видео дня

Тина опубликовала ролик, на котором она позирует в сером мужском костюме, белой рубашке и галстуке. "Я точно би. Но еще не поняла, какая именно: бисексуальная, биполярная или "бідолашна"", - звучит на фоне.

В комментариях одни поклонники в шутку поздравляют певицу с каминг-аутом, другие предлагают ей попробовать все три варианта, третьи просто осыпают звезду комплиментами.

Тина Кароль личная жизнь - певица сделала признание / tiktok.com/@tinakarol

Тина Кароль личная жизнь - певица сделала признание / tiktok.com/@tinakarol

Тина Кароль личная жизнь - певица сделала признание / tiktok.com/@tinakarol

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О персоне: Тина Кароль Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.

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