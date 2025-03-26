"Я так выбрала": Тина Кароль заговорила о замужестве

Вы узнаете:
- Тина Кароль заговорила о семейной жизни
- Певице нравится своя самостоятельность
Украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками, почему же до сих пор не вышла во второй раз замуж.
В Сети появилось видео с концерта артистки в Одессе, где она пообщалась с фанатами.
"Независимость для меня – это самостоятельность. Я так выбрала свой путь. Меня спрашивают, почему я не замужем до сих пор? Я не знаю – слишком самостоятельная, но в комфорте. Ну пока так", – сказала Кароль.
Смотрите видео, где Тина Кароль рассказала о своем выборе:
Напомним, в 2013 году умер муж Тины – продюсер Евгений Огир от онкологического заболевания, после трагического события певица не делится деталями личной жизни. Артистка воспитывает 16-летнего сына Вениамина и говорила, что хотела бы еще детей.
Ранее Кароль приписывали роман с молдавским певцом Даном Баланом, но артисты позже признались, что это был всего лишь пиар-ход.
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Тина Кароль - последние новости по теме
Напомним, ранее Главред сообщал, что Тина Кароль приобрела квартиру на Ивано-Франковщине для семьи 9-летнего Егора, который вел дневник, находясь с родными в оккупированном и разрушенном Мариуполе.
А также Тина Кароль в день своей свадьбы и венчания с мужем и продюсером Евгением Огиром (трагически рано умершим) показала на своей странице в Instagram трогательный кадр из семейного архива.
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Кто такая Тина Кароль?
Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.
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