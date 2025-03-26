"Я так выбрала": Тина Кароль заговорила о замужестве

Тина Кароль рассказала о своей личной жизни.

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Тина Кароль - личная жизнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тина Кароль

Вы узнаете:

Тина Кароль заговорила о семейной жизни

Певице нравится своя самостоятельность

Украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками, почему же до сих пор не вышла во второй раз замуж.

В Сети появилось видео с концерта артистки в Одессе, где она пообщалась с фанатами.

видео дня

"Независимость для меня – это самостоятельность. Я так выбрала свой путь. Меня спрашивают, почему я не замужем до сих пор? Я не знаю – слишком самостоятельная, но в комфорте. Ну пока так", – сказала Кароль.

Смотрите видео, где Тина Кароль рассказала о своем выборе:

Тина Кароль о замужестве / фото: скрин t.me/stars_ua_gl

Напомним, в 2013 году умер муж Тины – продюсер Евгений Огир от онкологического заболевания, после трагического события певица не делится деталями личной жизни. Артистка воспитывает 16-летнего сына Вениамина и говорила, что хотела бы еще детей.

Тина Кароль с Евгением Огиром / фото: скрин видео

Ранее Кароль приписывали роман с молдавским певцом Даном Баланом, но артисты позже признались, что это был всего лишь пиар-ход.

Кароль, инфографика, рос / Главред

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Напомним, ранее Главред сообщал, что Тина Кароль приобрела квартиру на Ивано-Франковщине для семьи 9-летнего Егора, который вел дневник, находясь с родными в оккупированном и разрушенном Мариуполе.

А также Тина Кароль в день своей свадьбы и венчания с мужем и продюсером Евгением Огиром (трагически рано умершим) показала на своей странице в Instagram трогательный кадр из семейного архива.

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Кто такая Тина Кароль? Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.

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