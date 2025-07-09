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Когда Россия сможет запускать по Украине 1000 дронов: появился тревожный прогноз

Руслан Иваненко
9 июля 2025, 20:48обновлено 9 июля, 21:23
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Аналитики связывают удары по западу Украины с попытками уничтожить западное оружие еще на подходе.
шахед
Украина фиксирует беспрецедентный рост количества запущенных Россией беспилотников / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Читайте в материале:

  • Почему РФ атакует запад Украины и при чем здесь Польша
  • Какое оружие становится решающим в борьбе с "Кинжалами"
  • сможет ли Россия запускать по 1000 дронов за ночь

Россия продолжает наращивать промышленное производство одноразовых взрывных беспилотников, и теперь фиксируются новые рекорды по их количеству почти каждую неделю. Об этом сообщает The New York Times.

По информации издания, в последнее время наблюдается стабильный рост количества дронов в массированных атаках - речь идет о десятках, а иногда и сотнях запусков за ночь. Наиболее масштабный удар произошел в ночь на среду, 9 июля.

видео дня

Как отметили в командовании Воздушных сил Украины, той ночью Россия запустила 728 взрывных дронов и ложных целей. Это на 189 дронов больше, чем во время предыдущей рекордной атаки, которая состоялась в пятницу, когда зафиксировали 539 запусков.

"По мере того, как российская промышленность продолжает наращивать темпы, военные аналитики ожидают, что к осени Россия регулярно будет запускать более 1000 дронов за один залп", - говорится в материале NYT.

Отдельное внимание эксперты обращают на удары по западным регионам Украины - они могут быть нацелены на уничтожение западного оружия еще на этапе пересечения границы с Польшей или же попадание по складам и аэродромам.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Шахед / Инфографика: Главред

The New York Times подчеркивает, что сегодня наибольшую угрозу представляют именно дешевые и серийные дроны. В то же время российские ракеты "Кинжал" имеют стратегическое значение для Кремля. Их способна перехватить только американская система ПВО Patriot, которой владеет Украина. Однако дальнейшее обеспечение Киева этими системами зависит от позиции новой администрации США.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 9 июля, российские оккупанты атаковали Украину ударными дронами и ракетами. В Луцке раздавались взрывы. В результате атаки на город вспыхнули пожары.

Кроме того, ночь на 9 июля россияне установили новый антирекорд. Враг применил против Украины 728 ударных дронов. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Напомним, 7 июля российские войска атаковали Харьков ударными беспилотниками типа "Шахед". В городе прогремело 4 взрыва. В результате удара РФ было известно о пострадавших.

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Об источнике: The New York Times

The New York Times - американская ежедневная газета, базируется в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзоры.Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.

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