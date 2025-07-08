Кинжалы и шахеды: оккупанты атакуют Украину, первые подробности

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/ Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, МО РФ, скриншот

Вечером вторника, 8 июля, по всей территории Украины объявлена масштабная воздушная тревога. Причиной стало зафиксированное Воздушными силами ВСУ взлета российского истребителя МиГ-31К - носителя аэробаллистических ракет "Кинжал".

"Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область РФ)", - сообщили Воздушные силы.

Согласно обновленным данным, российская армия осуществила пуски ракет типа "Кинжал". Один из снарядов двигался в направлении Житомир - Староконстантинов. Также в Воздушных силах подтвердили обнаружение скоростной цели над Житомирской областью, которая летит юго-западным курсом.

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По предварительной информации, два "Кинжала" потеряли локацию в пределах Житомирского района.

Кроме того, был зафиксирован взлет еще двух МиГ-31К. По данным мониторинговых каналов, самолеты направляются в сторону базового аэродрома.

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