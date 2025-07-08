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"Наступил решающий момент": Жмайло сказал, может ли война завершиться в 2025 году

Алёна Воронина
8 июля 2025, 21:06
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2025 год может стать ключевым для прогнозов относительно шансов на победу.
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ВСУ, фронт
Жмайло сказал, может ли война завершиться в 2025 году/ коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 22 отдельная механизированная бригада

Кратко:

  • Оккупанты перегруппировываются и продолжают давить на фронте
  • 2025 год может стать ключевым для прогнозов относительно шансов на победу
  • РФ наращивает производство вооружения, но Украина может выстоять

Российские оккупанты продолжают давить на фронте и не планируют останавливаться. Более того, Кремль отказывается от мирных переговоров и хочет продолжения войны.

Захватчики накопили ресурсы, ситуация на фронте сейчас действительно тяжелая. Об этом рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, сообщает 24 канал.

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Он отметил, что оккупанты перегруппировываются. Многие российские подразделения "стерты", поэтому в армии РФ были вынуждены переформатировать их, добавлять новобранцев или перебрасывать людей, которые выжили, в другие подразделения.

По словам Жмайло, можно сказать, что сейчас начинается новый этап войны.

Сейчас критически важна поддержка Сил обороны и пропаганда добровольного рекрутинга в украинскую армию. Жмайло отметил, что 2025 год может стать ключевым для прогнозов относительно шансов на победу.

"Поэтому сейчас, без преувеличения, действительно ключевой момент: или выдохнутся россияне и мы переломим их, или они смогут прорваться и выйти на оперативное пространство", - добавил он.

Ситуация на фронте в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, РФ наступает с трех направлений, ВСУ держат линию под Волчанском. Оккупанты атаковали позиции ВСУ вблизи Волчанска и Зеленого, пытаясь прорвать украинскую оборону.

Также ранее сообщалось, что армия РФ отложила планы по захвату Сумщины из-за хитрого плана ВСУ. Для украинских военных не стало сюрпризом намерение РФ атаковать Сумщину, поэтому оккупантов ожидали неприятности.

Напомним, Главнокомандующий ВС Украины Александр Сырский сообщил, что украинские силы восстановили и удерживают позиции в двух областях РФ. Главнокомандующий сообщил, как изменилась ситуация на фронте.

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О персоне: Дмитрий Жмайло

Дмитрий Жмайло — украинский военно-политический эксперт, соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества (УЦБС). Он активно комментирует вопросы национальной безопасности, оборонной политики и международных отношений, в частности в контексте войны России против Украины. Жмайло является автором многочисленных аналитических статей и интервью, где освещает актуальные вызовы для Украины и предлагает стратегические подходы к их решению.

В своих публикациях акцентирует внимание на необходимости усиления обороноспособности Украины. Регулярно выступает в украинских медиа, где анализирует текущую ситуацию на фронте, оценивает действия противника и предоставляет прогнозы по развитию событий.

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