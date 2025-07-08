Совместное производство украинского оружия: какая страна ЕС уже присоединилась

Новое представительство будет отвечать за заказы, технические консультации и документацию для запуска производственных линий уже в этом году.

https://glavred.info/war/sovmestnoe-proizvodstvo-ukrainskogo-oruzhiya-kakaya-strana-es-uzhe-prisoedinilas-10679816.html Ссылка скопирована

Excalibur Army открывает представительство в Украине и запускает совместное производство артиллерийских снарядов / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Кратко:

Чешская Excalibur Army открыла представительство в Украине

Компания запустит производство снарядов 155 мм и 105 мм

Локализация производства составит до 80%

Чешская компания Excalibur Army открыла официальное представительство в Украине, чтобы наладить совместное производство артиллерийских снарядов в партнерстве с "Украинской бронетехникой". Об этом сообщили в пресс-службе компании.

видео дня

Excalibur Army, один из ведущих поставщиков вооружения для Украины, стремится способствовать производству боеприпасов калибра НАТО. Украинское отделение компании будет ответственным за заказы, технические консультации и документацию.

Главной задачей нового представительства станет запуск совместного производства артиллерийских снарядов калибров 155 мм и 105 мм вместе с "Украинской бронетехникой".

Ожидается, что производственные линии заработают уже в этом году, а локализация процесса составит сначала около 50%, с перспективой увеличения до 80%. Это будет включать и производство взрывной части снарядов.

Генеральный директор "Украинской бронетехники" Владислав Бельбас подчеркнул:

"Предприятие готово изготовить более 100 тысяч единиц 155-мм снарядов и еще 50 тысяч - калибра 105 мм сразу после поступления государственного заказа. Кроме того, реализация совместного проекта создаст новые рабочие места для украинских специалистов".

Украинское оружие - новости по теме

Как сообщал Главред, Украина провела успешные испытания баллистической ракеты "Сапсан", которая развивает скорость до 5,2 Махов и имеет боевую часть массой 480 кг. По словам Бадрака, ракета уже готова к серийному производству, и никаких препятствий для этого пока нет.

Кроме того, военный эксперт Павел Нарожный рассказал об эффективности украинских управляемых авиабомб (УАБ) в борьбе с российской армией. Он подчеркнул, что пятисоткилограммовый КАБ способен легко уничтожать здания.

Также украинская ракета-дрон "Ад", упоминания о которой впервые появились в декабре 2024 года, получила видеоподтверждение эффективного боевого применения. Поражены цели под оккупированным Луганском.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред