Совместное производство украинского оружия: какая страна ЕС уже присоединилась

Кратко:
- Чешская Excalibur Army открыла представительство в Украине
- Компания запустит производство снарядов 155 мм и 105 мм
- Локализация производства составит до 80%
Чешская компания Excalibur Army открыла официальное представительство в Украине, чтобы наладить совместное производство артиллерийских снарядов в партнерстве с "Украинской бронетехникой". Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Excalibur Army, один из ведущих поставщиков вооружения для Украины, стремится способствовать производству боеприпасов калибра НАТО. Украинское отделение компании будет ответственным за заказы, технические консультации и документацию.
Главной задачей нового представительства станет запуск совместного производства артиллерийских снарядов калибров 155 мм и 105 мм вместе с "Украинской бронетехникой".
Ожидается, что производственные линии заработают уже в этом году, а локализация процесса составит сначала около 50%, с перспективой увеличения до 80%. Это будет включать и производство взрывной части снарядов.
Генеральный директор "Украинской бронетехники" Владислав Бельбас подчеркнул:
"Предприятие готово изготовить более 100 тысяч единиц 155-мм снарядов и еще 50 тысяч - калибра 105 мм сразу после поступления государственного заказа. Кроме того, реализация совместного проекта создаст новые рабочие места для украинских специалистов".
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Как сообщал Главред, Украина провела успешные испытания баллистической ракеты "Сапсан", которая развивает скорость до 5,2 Махов и имеет боевую часть массой 480 кг. По словам Бадрака, ракета уже готова к серийному производству, и никаких препятствий для этого пока нет.
Кроме того, военный эксперт Павел Нарожный рассказал об эффективности украинских управляемых авиабомб (УАБ) в борьбе с российской армией. Он подчеркнул, что пятисоткилограммовый КАБ способен легко уничтожать здания.
Также украинская ракета-дрон "Ад", упоминания о которой впервые появились в декабре 2024 года, получила видеоподтверждение эффективного боевого применения. Поражены цели под оккупированным Луганском.
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