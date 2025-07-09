Сейчас таких нет: как раньше называли месяцы и почему год начинался не с января

В древности украинцы начинали год не с января, а с марта, а каждый месяц имел собственное поэтическое название, которое отражало ритм природы и народной жизни.

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Как возникли названия месяцев - как украинцы называли месяцы в древности / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем говорится в материале:

Как возникли названия месяцев

Как выглядел древний украинский календарь

Почему январь не был первым месяцем

Знали ли вы, что украинский год в древности начинался не с января, а с марта, а каждый месяц имел другие, образные названия, связанные с природными явлениями? Блогер и филолог Алина Острожская в видео для проекта "ШоТам?" поделилась увлекательными фактами о древнем украинском календаре и рассказала, как наши предки называли месяцы до того, как появились привычные для нас названия.

Как раньше называли месяцы - как называются месяцы на украинском

"Январь когда-то не был январем. Он был Снежным, Студным, Трескуном, Огневиком, Просинцем и даже Людовиком", - отмечает эксперт.

видео дня

Более того - январь раньше считался одиннадцатым месяцем года, ведь год начинался с марта, который тогда называли Мародом.

"Сухой - именно такое древнеукраинское название марта. Еще он именовался как Березол, Березиль, Красовик, Соковик, Капельник, Март и Марод", - объясняет Острожская.

Смотрите видео о том, как называли месяцы в древности:

Февраль также имел много колоритных названий - Крутень, Зимобор, Громник, Казибрид и Межень. Каждое из них отражало изменение погоды, конец зимы и начало новых процессов в природе.

Апрель, как выяснилось, приобрел свое нынешнее название только в XVI веке.

"Раньше его называли Лукавцем, Водолеем, Зурчальником и Цветным", - говорит филолог.

А вот май стал маем только в XX веке. До того его называли Май - в честь буйной зелени и богини природы Май.

Другие месяцы также имели совсем другие названия:

Июнь - Гнилец, Кресник

Июль - Белец, Липец, Дождевик, Грозовик

Август - Копень, Жнец, Хлебосол

Сентябрь - Рыбун, Сивень, Зарев

Октябрь - Листопадник, Горький, Хмурый

Ноябрь - Полузимник, Падолист, Грудкотрус

Декабрь - Андриец, Стужайло

Эти названия не были случайными - они отражали сезонные изменения, природные явления и традиционные хозяйственные процессы украинцев.

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Об источнике: Алина Острожская Алина Острожская - украинский филолог. Она окончила Львовский национальный университет им. Франко (ЛНУ). Филолог основала школу украинского языка "Муза", которая имеет три филиала во Львове. Также преподаватели школы обучают онлайн. Кроме этого, Алина Острожская имеет свой блог об украинском языке. Ее блог активно развивается на различных платформах: В Instagram за страницей следит 29,7 тысячи читателей.

На TikTok количество подписчиков достигло 26,5 тысяч, а видео собрали 965,2 тысячи лайков.

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