Стало известно решение Вселенского Патриархата о предоставлении томоса об автокефалии Украинской церкви

Представители Вселенского патриархата / 5 канал

Сведения, распространенные рядом СМИ и спикером УПЦ (КП) епископом Евстратием (Зорей) о том, что Вселенский Патриархат признал незаконной аннексию Киевской Митрополии русской церковью и снял анафему с патриарха Филарета и митрополита УАПЦ Макария, подтвердились полностью

Об этом говорится в официальном заявлении Константинополя, сообщает "5 канал"

Кроме того, представители Вселенского Патриархата предостерегли украинских священнослужителей от незаконного захвата церквей и монастырей.

Позднее патриарх Филарет в своем публичном выступлении близ Владимирского собора в Киеве заявил о том, что предоставление томоса об автокефалии Украинской единой поместной православной церкви будет продолжаться, поскольку Украину признали каноничной территорией Вселенского патриархата.

"Первое – возобновить решения, которые уже были сделаны… Экуменический Патриархат продолжает процедуру предоставления томоса Украинской церкви", — процитировал на своей странице в социальной сети Facebook епископ Евстратий (Зоря) митрополита Галльского Эммануила.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в УПЦ (КП) рассказали, кто должен возглавить единую Украинскую церковь после томоса об автокефалии.