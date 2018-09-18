В Константинополе назвали неканоничной анафему РПЦ в отношении гетмана Мазепы

Иван Мазепа был предан анафеме РПЦ неканонично / Frontier

Представитель Вселенского патриархата при Всемирном совете церквей в Женеве архиепископ Тельмиский Иов (Геча) заявил, что анафема, наложенная РПЦ на украинского гетмана Ивана Мазепу, не признана канонической во Вселенском патриархате.

"Несмотря на наложение Русской Церковью на гетмана Мазепу неканонической анафемы, представители Вселенского патриархата ее не признавали, ведь она была наложена по политическим мотивам, как средство политико-идеологических репрессий и не имела никаких вероисповедных, богословских или канонических причин" – сказал он в интервью изданию Главком.

По его словам, запорожские казаки после первого разрушения Сечи в 1709 году перешли под покровительство крымского хана и вернулись под юрисдикцию Константинопольского патриархата. При этом Иван Мазепа и Филипп Орлик сделали это одними из первых.

Архиепископ подчеркнул, что Мазепа, будучи в эмиграции в городе Бендеры в Молдове, ходил на исповедь к православным священникам Вселенского патриархата. Они же напутствовали его на смертном одре, отпустили грехи и отпели. Его тело положили в православной церкви города Варница юрисдикции Вселенского патриархата, затем перезахоронили в городе Галац в Румынии, где митрополит Свято-Георгиевского монастыря отслужил по гетману заупокойную.

"Итак, можем говорить, что Иван Мазепа умер как верующий Матери-Церкви, Вселенского патриархата", - сказал Тельмиский.

Напомним, в Украину для завершения процесса предоставления автокефалии украинской православной церкви прибыли экзархи Вселенского патриархата архиепископ Даниил Памфилийский и епископ Иларион Эдмонтонский.