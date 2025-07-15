РФ трясло от дронов и взрывов: над важным заводом поднимается дым

Опубликовано видео, на которых видно большой столб дыма.

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Взрывы в России / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Кратко:

Дроны атаковали Елец и Воронеж

Местные говорили, что от взрывов дрожали окна

Вероятно, дроны повторно атаковали завод "Энергия"

В ночь на 15 июля в городе Елец Липецкой области страны-агрессора России гремели взрывы. Беспилотники могли повторно атаковать завод "Энергия". Об этом сообщают росСМИ.

Известно, что около 04:15 в Ельце прогремели по меньшей мере 2 взрыва. Пропагандисты писали, что предварительно, якобы работала ПВО.

видео дня

В то же время, местные жители жаловались, что от взрывов дрожали окна. Они также писали, что их было слышно в разных частях города.

В сети появилось видео со столбом дыма, который поднялся в небо. Пишут, что якобы повторно атаковано АО "Энергия".

Взрывы в Липецкой области - видео:

Стоит добавить, что громко этой ночью было и в российском Воронеже. Местные Telegram-каналы пишут, что из-за атаки дронов пожар возник в районе дома Пионеров.

Взрывы в Воронеже - видео:

Взрывы в России - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 13 июля российский город Кстово атаковали неизвестные дроны. Под удар попал район, где расположен нефтеперерабатывающий завод.

Ночь на 11 июля была для россиян также очень неспокойной. Беспилотники массово атаковали Тулу и область. Первые взрывы там прозвучали около 02:40 в Узловском и Ленинском районах.

В ночь на 9 июля в Московской области было неспокойно. Россияне жаловались на атаку неизвестных дронов. В частности, в Зеленограде раздавались взрывы.

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