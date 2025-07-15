"Жарко" или "спекотно" - как правильно: ответ удивит всех

Вы узнаете:
- Как правильно говорить - "жарко" или "спекотно"
- Действительно ли одно из этих слов является неправильным
- Какие еще слова можно использовать при описании такой погоды
Когда в теплое время года температура воздуха поднимается настолько, что люди начинают чувствовать себя некомфортно, снова приобретает актуальность вопрос, каким именно словом правильно описать это состояние - "жарко" или "спекотно".
Ответ на этот вопрос дала учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька української".
"Есть ли в украинском языке слово "спекотно"? Возможно, нужно говорить "жарко"? Перемещаемся в начало прошлого века и смотрим, что там в словарях. В словаре 1924-1933 годов (составители Агафангел Крымский и Сергей Ефремов) написано, что русское слово "жарко" переводится как "горяче" и "жарко". А в словаре Гринченко есть два слова - "жарко" и "спечно", - отметила учительница.
По ее словам, откуда взялось слово "спекотно" - не понятно, но и оно уже давно вошло в словари.
"Итак, когда солнце печет невероятно, используем слова "гаряче", "жарко", "спекотно" и "спечно", - подытожила учитель.
Смотрите видео о том, как правильно - "жарко" или "спекотно":
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О персоне: Светлана Чернышева
Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube.
По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.
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