"Жарко" или "спекотно" - как правильно: ответ удивит всех

На самом деле мало кто догадывается, какое именно из этих слов нужно использовать, чтобы описать ощущения, которые возникают при повышении температуры воздуха.

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Как правильно - "жарко" или "спекотно"/ коллаж: Главред, фото: скрин из видео, depositphotos.com/ua

Вы узнаете:

Как правильно говорить - "жарко" или "спекотно"

Действительно ли одно из этих слов является неправильным

Какие еще слова можно использовать при описании такой погоды

Когда в теплое время года температура воздуха поднимается настолько, что люди начинают чувствовать себя некомфортно, снова приобретает актуальность вопрос, каким именно словом правильно описать это состояние - "жарко" или "спекотно".

Ответ на этот вопрос дала учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька української".

видео дня

"Есть ли в украинском языке слово "спекотно"? Возможно, нужно говорить "жарко"? Перемещаемся в начало прошлого века и смотрим, что там в словарях. В словаре 1924-1933 годов (составители Агафангел Крымский и Сергей Ефремов) написано, что русское слово "жарко" переводится как "горяче" и "жарко". А в словаре Гринченко есть два слова - "жарко" и "спечно", - отметила учительница.

По ее словам, откуда взялось слово "спекотно" - не понятно, но и оно уже давно вошло в словари.

"Итак, когда солнце печет невероятно, используем слова "гаряче", "жарко", "спекотно" и "спечно", - подытожила учитель.

Смотрите видео о том, как правильно - "жарко" или "спекотно":

Ранее Главред рассказывал о том, как сказать "эхо" на украинском - многие будут удивлены. В украинском языке неправильно говорить слово "эхо" - его нужно заменить на правильный вариант.

Также ранее мы рассказывали, почему нельзя говорить "страховка" и "парковка" и какими словами их нужно заменить. На самом деле не стоит использовать такие слова - их нужно заменить на правильные варианты.

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О персоне: Светлана Чернышева Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube. По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.

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