"Сковорода" или "пательня" - как правильно на украинском: какой ошибки не стоит делать

Довольно часто при употреблении этих слов многие люди совершают одну распространенную ошибку.

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Как правильно на украинском - "сковорода" или "пательня"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин с видео

Вы узнаете:

Как правильно говорить - "сковорода" или "пательня"

Какой ошибки стоит избегать

При употреблении слов "сковорода" и "пательня" мнения украинцев довольно часто разделяются - одни считают, что первое из этих слов не является украинским, и поэтому его нужно избегать, другие же наоборот избегают второго из этих слов.

Точку в этом вопросе поставила учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька української".

видео дня

"А знаете ли вы такого украинского философа, поэта, баснописца "Григорія Пательню"? Не знаете? Знаете "Григорія Сковороду"? Так вот, если вам хочется сказать, что "сковорода" - не украинское слово, заглядываем в словарь, и там написано, что "сковорода" - это кругла кухонна посудина для смаження", - пояснила она.

Также учитель отметила, что "пательня" - это синоним слова "сковорода". При этом "пательня" - диалектное слово.

В Академическом толковом словаре украинского языка (СУЯ) приводится такое определение слова "сковорода" - "неглибокий круглий посуд, в якому смажать їжу". При этом указывается, что синонимами этого слова являются слова "сковорідка" и "пательня".

Смотрите видео о том, как правильно на украинском - "сковорода" или "пательня":

Ранее Главред рассказывал о том, как сказать "эхо" на украинском - многие будут удивлены. В украинском языке неправильно говорить слово "ехо" - его нужно заменить на правильный вариант.

Также ранее мы рассказывали, почему нельзя говорить "страховка" и "парковка" и какими словами их нужно заменить. На самом деле не стоит использовать такие слова - их нужно заменить на правильные варианты.

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О персоне: Светлана Чернышева Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube. По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.

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