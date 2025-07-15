Почему ЗРК Patriot жизненно важны для Украины: в Forbes назвали главную причину

Украина демонстрирует высокую эффективность в отражении воздушных атак, пишет Forbes.

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США могут передать Украине больше комплексов Patriot / Defense.gov/John Hamilton, УНИАН

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ЗРК Patriot являются одним из главных элементов обороны Украины

ВСУ демонстрируют высокую эффективность в отражении воздушных атак РФ

Зенитно-ракетные системы Patriot сегодня являются одним из главных элементов обороны Украины от российских воздушных атак.

Как пишет Forbes, российская армия всё чаще наносит удары по гражданским объектам и населению, что ещё раз подчёркивает острую необходимость в надёжной системе ПВО.

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Издание отмечает, что Украина демонстрирует высокую эффективность в отражении воздушных атак: удаётся перехватывать от 70 до 80% российских беспилотников и крылатых ракет. Комплексы Patriot при этом показывают выдающиеся результаты.

"Россия утверждала, что гиперзвуковую ракету "Кинжал", движущуюся со скоростью до 12 000 км/ч, невозможно сбить. Однако украинские расчёты Patriot неоднократно опровергали это на практике", — пишет Forbes.

Когда в феврале 2024 года система Patriot была размещена ближе к линии фронта, украинские военные за месяц уничтожили более 10 российских самолётов.

Также украинцам удалось успешно защитить сами системы ПВО от попыток их уничтожения. Журнал подчёркивает, что за последние два года Россия запускала по установкам Patriot дорогостоящие баллистические ракеты, в том числе "Искандер" и "Кинжал", но они были перехвачены — всего 34 ракеты за один из эпизодов.

/ Главред

Кроме того, Украина применила нестандартные решения для повышения устойчивости Patriot к ударам: например, на блоки управления начали крепить стальные пластины, которые служат дополнительной защитой от осколков и взрывов.

Особенно важными для обороны являются две модификации комплекса:

PAC-2, предназначенная для перехвата крылатых ракет;

PAC-3, эффективная против баллистических ракет.

По данным Forbes, Patriot остаётся единственной системой ПВО в мире, которая сочетает такие возможности перехвата в одном комплексе.

Комплексы Patriot для Украины - новости по теме:

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готовится отправка 17 систем Patriot в Украину. Об этом американский лидер заявил во время пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте.

Как сообщал Главред, в ФРГ сделали громкое заявление о поставках ракет к Patriot ВСУ. В ФРГ уже запустили собственную независимую от США линию производства ракет к системам Patriot.

Наплмним, Берлин предложил купить две американские системы противовоздушной обороны Patriot для поставки в Украину. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что первая из этих систем не будет доставлена в течение нескольких месяцев.

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Об источнике: Forbes Forbes - американский деловой журнал, основанный в 1917 году, с 2014 года принадлежит гонконгской инвестиционной группе Integrated Whale Media Investments, сообщает Википедия. Forbes.com является частью Forbes Digital, подразделения Forbes Media LLC. В холдинг Forbes также входит часть RealClearPolitics. Вместе эти сайты охватывают более 27 миллионов уникальных посетителей ежемесячно. Сайт Forbes.com работает под лозунгом "Домашняя страница для мировых бизнес-лидеров" и в 2006 году был признан самым посещаемым бизнес-сайтом в мире. Forbes.com использует "модель подписчиков", в которой широкая сеть "подписчиков" пишет и публикует статьи непосредственно на сайте. В 2020 году Forbes получил награду Webby People's Voice Award в номинации "Бизнес-блог/сайт".

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