Нет других вариантов: в Раде раскрыли неожиданный сценарий окончания войны

Завершить войну с Россией возможно только через перенос боевых действий на ее территорию, убежден народный депутат и дипломат Богдан Яременко.

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В Раде раскрыли неожиданный сценарий окончания войны / Коллаж Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, УНИАН

О чем сказал Яременко:

Для окончания войны нужно переносить боевые действия на территорию РФ

Страны Запада не поддерживают перенос войны вглубь России

Возможность военного поражения России зависит от обеспеченности Украины ресурсами

Украина не имеет другого пути к завершению войны, кроме как перенести боевые действия на территорию России. Об этом в интервью Главреду рассказал народный депутат Украины, дипломат, основатель фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко.

По его словам, российская армия может воевать на украинской земле сколько угодно, несмотря на все трудности, если сама Россия не испытывает потерь на своей территории. Именно поэтому, подчеркнул Яременко, чрезвычайно важны те действия, которые сейчас осуществляет украинское военное руководство - в частности, операции и удары на территории РФ.

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В то же время, по его словам, такой подход вызывает сдержанную реакцию со стороны западных партнеров, которые не готовы в полной мере поддержать его реализацию из-за собственных опасений.

"Поэтому я считаю, что возможность нанести России военное поражение есть, но возможность это сделать зависит от того, насколько мы будем обеспечены ресурсами. Наши ресурсы тоже не безграничны. Если нас вооружат настолько, чтобы мы могли просто стеной стать на определенном месте, и россияне будут драться и драться без возможности продвинуться, то это приведет к замораживанию конфликта. Это будет неудачный мир, несправедливый для нас", - отметил нардеп.

Яременко подытожил, что справедливое завершение войны для Украины возможно только в случае согласованного видения военной стратегии с союзниками. Однако пока, по его словам, этого общего подхода так и не найдено.

Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп размышляет над тем, чтобы дать разрешение на передачу Вооруженным силам Украины крылатых ракет воздушного базирования JASSM.

14 июля специальный представитель президента США в Украине Кит Келлог провел встречи с главой ГУР Кириллом Будановым и главнокомандующим ВСУ Александром Сирским. Они обсудили перспективы достижения справедливого и длительного мира, о чем заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Между тем, завершение или хотя бы замораживание войны между Россией и Украиной возможно только при трех ключевых условиях, считает бывший глава Луганской ВГА и экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

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О персоне: Богдан Яременко Богдан Васильевич Яременко (род. 25 сентября 1971, Киев) - украинский дипломат, политик и общественный деятель. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса, генеральный консул Украины в Стамбуле (с 2010), по совместительству представитель Украины при Организации черноморского экономического сотрудничества (2010-2013). Народный депутат Украины 9-го созыва. Председатель правления основанного украинскими дипломатами благотворительного фонда Майдан иностранных дел, сообщает Википедия.

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