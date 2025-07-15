Преемник Путина: Тука раскрыл вероятный сценарий смены власти в Кремле

Главное:
- Тука прокомментировал вероятный сценарий смены власти в Кремле
- Нынешние элиты в РФ, в случае необходимости, найдут замену Путину
Бывший глава Луганской военно-гражданской администрации, экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука прокомментировал вероятный сценарий смены власти в Кремле.
"Я бы не преувеличивал единоличную роль Путина в нынешних событиях. Ведь за 25 лет этот режим выстроил "коллективного Путина", который, конечно, не является однородным – там сохраняется конкуренция и за влияние на принятие решений, и за доступ к "кормушкам", - подчеркнул он в комментарии Главреду.
Эксперт считает, что нынешние элиты в РФ, в случае необходимости, найдут замену Путину.
"Но всех их сейчас объединяет не физическая фигура Путина, так что, если они найдут альтернативу Путину, абсолютно безболезненно произойдет замена. Но политика Москвы в отношении Украины и войны при этом не претерпит никаких изменений. При Путине эта политика не изменится стопроцентно, но и после него шанс на появление человека, который плавно начнет разворачивать этот корабль нынешней идеологии, поглотившей все российское общество, совсем незначителен, да и процесс этот будет длиться очень долго", - добавил Тука.
Ранее сообщалось о том, что Путин внезапно заговорил о своем преемнике и кандидатах. Российский диктатор отметил, что может быть несколько кандидатов, "чтобы у народа был выбор".
Как писал Главред, тема преемника была табуирована в российской политике довольно давно, а предыдущие президентские выборы (март 2024), казалось, поставили точку в этом вопросе. Правда, в России сложилась ситуация при которой табу на преемника не мешало элитам фактически жить в логике транзита власти.
Напомним, ранее Савик Шустер озвучил сроки смерти Путина и рассказал о преемниках. Сразу после смерти Владимира Путина в РФ начнется схватка за власть, говорит Савик Шустер.
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О персоне: Георгий Тука
Георгий Борисович Ту́ка (родился 24 ноября 1963, Киев) – украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 – 29 апреля 2016), пишет Википедия.
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