Преемник Путина: Тука раскрыл вероятный сценарий смены власти в Кремле

Политика Москвы в отношении Украины и войны при смене власти в Кремле не претерпит никаких изменений, считает Георгий Тука.

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Тука прокомментировал вероятный сценарий смены власти в Кремле

Нынешние элиты в РФ, в случае необходимости, найдут замену Путину

Бывший глава Луганской военно-гражданской администрации, экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука прокомментировал вероятный сценарий смены власти в Кремле.

"Я бы не преувеличивал единоличную роль Путина в нынешних событиях. Ведь за 25 лет этот режим выстроил "коллективного Путина", который, конечно, не является однородным – там сохраняется конкуренция и за влияние на принятие решений, и за доступ к "кормушкам", - подчеркнул он в комментарии Главреду.

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Эксперт считает, что нынешние элиты в РФ, в случае необходимости, найдут замену Путину.

"Но всех их сейчас объединяет не физическая фигура Путина, так что, если они найдут альтернативу Путину, абсолютно безболезненно произойдет замена. Но политика Москвы в отношении Украины и войны при этом не претерпит никаких изменений. При Путине эта политика не изменится стопроцентно, но и после него шанс на появление человека, который плавно начнет разворачивать этот корабль нынешней идеологии, поглотившей все российское общество, совсем незначителен, да и процесс этот будет длиться очень долго", - добавил Тука.

Ранее сообщалось о том, что Путин внезапно заговорил о своем преемнике и кандидатах. Российский диктатор отметил, что может быть несколько кандидатов, "чтобы у народа был выбор".

Как писал Главред, тема преемника была табуирована в российской политике довольно давно, а предыдущие президентские выборы (март 2024), казалось, поставили точку в этом вопросе. Правда, в России сложилась ситуация при которой табу на преемника не мешало элитам фактически жить в логике транзита власти.

Напомним, ранее Савик Шустер озвучил сроки смерти Путина и рассказал о преемниках. Сразу после смерти Владимира Путина в РФ начнется схватка за власть, говорит Савик Шустер.

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О персоне: Георгий Тука Георгий Борисович Ту́ка (родился 24 ноября 1963, Киев) – украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 – 29 апреля 2016), пишет Википедия.

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