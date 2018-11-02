"УПЦ МП больше нет": Константинополь сделал громкое заявление о Томосе

2 ноября 2018, 12:03

Все архиереи теперь в Украине являются архиереями Вселенского престола, подчеркнул представитель Вселенского патриархата.

Архиепископ Телмисский Иов (Геча)
Архиепископ Телмисский Иов (Геча) / bbc.com

Своим недавним решением Константинопольский патриархат отменил синодальный акт о передаче Киевской митрополии - то есть, фактически, территории Украины - в администрирование Русской церкви.

Как рассказал влиятельный архиерей Константинопольской церкви, представитель Вселенского патриархата при Всемирном совете церквей, доктор богословия, архиепископ Телмисский Иов (Геча), отменой акта 1686 года отменена администрация Московской церковью Киевской митрополии и всех епархий в Украине.

"С канонической точки зрения это означает, что сегодня в Украине УПЦ МП больше не существует. Все архиереи теперь в Украине согласно этому решению синода де-факто являются архиереями Вселенского престола, и они теперь должны ждать директиву Вселенского патриархата относительно своего дальнейшего функционирования и существования в перспективе предоставления автокефалии Православной церкви в Украине", - пояснил он в интервью ВВС.

По его словам, для Константинополя украинский вопрос не нов, он не возник позавчера.

"Каждый президент Украины кроме Виктора Януковича приезжал на Фанар (в стамбульскую резиденцию Константинопольского патриарха) и просил об автокефалии", - говорит архиепископ Иов.

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Он подчеркнул, что Константинополь изучал ситуацию в Украине десятилетиями, однако активно вопросом автокефалии для украинской церкви Вселенский престол занялся в 2016 году.

"Московская позиция всегда заключалась в том, что раскольники должны вернуться под юрисдикцию Москвы, покаявшись. К сожалению, этот метод на протяжении тридцати лет оказался неэффективным", - пояснил архиепископ Иов.

После неудачных попыток преодоления церковного раскола в Украине, было принято решение о необходимости поиска другого формата.

По словам архиепископа Иова, единственным подобным форматом, существующим в православной церкви веками и способным помочь в украинской ситуации, является модель автокефалии.

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"Юридически Константинополь имеет это право - это его привилегия провозглашать автокефалию, и в томосах об автокефалии всех новых церквей сказано, что они должны признавать первенство Константинополя и обращаться к нему за советом каждый раз, когда у них возникает какой-то вопрос мирового уровня. Здесь на мировом уровне судьей или арбитром является Константинополь и никто другой, согласно канонам, согласно православной экклезиологии", - добавил он.

Ранее сообщалось о том, что автокефалию УПЦ решили оспорить в суде.

Напомним, недавно Патриарх Варфоломей назвал мотивы предоставления Томоса Украине.

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