Автокефалия УПЦ: Патриарх Варфоломей назвал мотивы предоставления Томоса Украине

Патриарх Варфоломей / russia.greekreporter.com

Любящая забота церкви единственным мотивом для предоставления автокефалии Украине, заявил Вселенский патриарх Варфоломей.

При этом во Вселенском патриархате подчеркнули, что сообщения о других стимулах являются вымыслами.

"Любящая забота о народе Божьем в Украине, о народе, пострадавшем из-за расколов и разных нарушений и искренне желавшем общения во Христе и единства, была мотивом и неизменным критерием решения Вселенского патриархата предоставить ему автокефалию. То, что сказано и написано, бесстыдно, о других мотивах относительного суждения Вселенского престола — это вымыслы", — сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу церкви.

В то же время в УПЦ Киевского патриархата заявили о том, что намерены поминать в молитвах Вселенского патриарха Варфоломея.

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Синод поручил архиереям УПЦ Киевского патриархата в кафедральных соборах на богослужениях подносить отдельные молитвенные просьбы о патриархе Варфоломее. Отметим, на сегодня УПЦ КП и Украинская автокефальная православная церковь неофициально подчинены Константинополю.

Напомним, недавно предстоятель УАПЦ сделал резкое заявление по объединительному собору.

Ранее стало известно о том, что с предстоятеля Украинской православной церкви (Киевского патриархата) патриарха Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви архиепископа Макария Вселенский патриархат снял анафему.