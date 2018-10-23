Томос будет: у Варфоломея назвали сроки предоставления автокефалии УПЦ

У Вселенского патриарха рассказали об автокефалии УПЦ / stopoikumena.ru

Помощник Вселенского патриарха Варфоломея епископ Макариос Христопольский заявил о том, что Томос Украинской православной поместной церкви будет Вселенским патриархом в "нужное время".

"Решение об автокефалии Украины принято. Это было самое сложное. Томос — второй шаг, и это не так трудно. Томос — это завершение решения, иными словами — „удостоверение". В нужное время и Томос будет предоставлен. Патриарх Варфоломей ведет дело и сделает все в свое время", — заявил он.

Также Макариос Христопольский уточнил, что патриарх Варфоломей "сделает все в свое время", пишет ukurier.gov.ua.

Напомним, ранее патриарх Варфоломей заявил, что не станет следовать призывам Москвы отказаться от предоставлении автокефалии УПЦ.

В свою очередь в РПЦ заявили о том, что отказываются подчиняться патриарху Варфоломею.