Варфоломей обвинил РПЦ в распространении "черной" пропаганды

Варфоломей обвинил РПЦ в "черном пиаре" / Фото: stopoikumena.ru

Вселенский патриарх Варфоломей не намерен идти на уступки в украинском вопросе и реагировать на манипуляции РПЦ.

"Нравится это нашим русским братьям или нет, достаточно скоро они поддержат решение Вселенского патриархата, так как у них не будет другого выбора", - цитирует выступление патриарха перед представителями греческой общины в Турции портал Orthodoxia.info.

По словам Варфоломея, в Константинополе осведомлены об усилиях РПЦ в распространении "черной" пропаганды. Патриарх заявил, что Москва не жалеет на эти цели щедрое финансирование и намерена нанести ответный удар по Вселенскому патриархату.

"Наши славянские братья не могут принять первенство Вселенского патриархата и нашего народа в православии", - акцентировал он.

Напомним, Русская православная церковь потребовала от Вселенского патриархата извиниться за "нанесение значительного ущерба мировому православию".

Как известно, 15 октября РПЦ заявила о прекращении церковных отношений с Константинополем "в связи с посягательством Константинопольского патриархата на каноническую территорию Русской церкви".

Началось все с того, что 17 апреля 2018 года Петр Порошенко сообщил о намерении обратиться к Константинопольскому патриарху с призывом издать томос о единой поместной православной церкви в Украине.