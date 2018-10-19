Вселенский патриархат не разрывал общение с РПЦ - заявление

На Фанаре подтвердили, что прихожане Константинопольского патриархата могут посещать храмы и службы РПЦ как и раньше.
Вселенский патриархат не планирует разрывать евхаристическое общение с Российской православной церковью.
"Дорогие братья и сестры, сообщаем вам о том, что наша архиепископия-экзархат, что находится в юрисдикции Вселенского патриархата, сейчас в полном общении со всей Православной церковью. Также сообщаем вам о том, что Вселенский патриархат не прерывал общения с Московским патриархатом и продолжает его поминать в порядке, установленном в диптиха ", - говорится в обращении на сайте экзархата русских приходов Вселенского патриархата в Западной Европе.
В экзархате подтвердили, что все православные верующие Константинопольского патриархата могут полностью участвовать в литургической жизни приходов РПЦ.
Напомним, Вселенский Патриархат признал незаконной аннексию Киевской Митрополии русской церковью и снял анафему с патриарха Филарета и митрополита УАПЦ Макария.
В ответ в РПЦ пригрозили "решительными и жесткими" действиями из-за решений Константинополя.
Кроме того, УПЦ МП выступила с крайне резким заявлением из-за решений Вселенского Патриархатаи и предложила наложить анафему на Вселенского патриарха Варфоломея.
Позднее стало известно о том, что в храмах РПЦ перестали молиться за Вселенского патриарха Варфоломея I, тем самым перестав находиться в единстве с Константинопольским патриархатом.