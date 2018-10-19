В РПЦ считают, что пользуются поддержкой подавляющей части россиян

Патриарх Кирилл уверен, что РПЦ поступила верно / фото: EPA/UPG

Патриарх Московский Кирилл искренне считает, что его решение разорвать евхаристическое общение к Константинополем поддерживается подавляющим большинством россиян.

"Для того, чтобы такие решения поддерживались всем народом - а сейчас я чувствую, что абсолютное большинство православных людей поддерживает эти решения, надо, чтобы духовенство тоже проводило работу", - сказал патриарх Кирилл, отвечая на вопросы участников VIII Общецерковного съезда по социальному служению, который завершается в пятницу в Москве, сообщает "Интерфакс".

Кирилл также заявил, что "работа по Украине" должна продолжаться.

"Я очень надеюсь, что так оно и есть, но пастырская работа по разъяснению ситуации на Украине является очень важной", - добавил предстоятель Церкви.

Напомним, Вселенский Патриархат признал незаконной аннексию Киевской Митрополии русской церковью и снял анафему с патриарха Филарета и митрополита УАПЦ Макария.

В ответ в РПЦ пригрозили "решительными и жесткими" действиями из-за решений Константинополя.

Кроме того, УПЦ МП выступила с крайне резким заявлением из-за решений Вселенского Патриархатаи и предложила наложить анафему на Вселенского патриарха Варфоломея.

Позднее стало известно о том, что в храмах РПЦ перестали молиться за Вселенского патриарха Варфоломея I, тем самым перестав находиться в единстве с Константинопольским патриархатом.