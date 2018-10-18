"Умрет, и все вернется к норме": в РПЦ настроены на ожидание смерти патриарха Варфоломея

18 октября 2018, 21:57

В РПЦ заявили, что Варфоломей "заручился поддержкой США".

кирилл, варфоломей
В РПЦ ждут смерти Варфоломея / orthedu.ru

Православные россияне не должны нервничать из-за "церковного раскола" с Константинополем. Потому что он продлится недолго - стоит только умереть Варфоломею, неважно, каким образом, и все тут же "вернется к норме".

С таким напутствием прихожанам выступил настоятель храма мученицы Татианы при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский, передает Новый день.

Протоиерей заявил, что не первый раз предпринимаются "вероломные попытки подобного раскола", но потом раскольники каялись (добровольно, или не очень) и все возвращалось на круги своя.

"Они каялись в этом и возвращались назад. При жизни патриарха Варфоломея, думаю, таких шансов нет, но как только он скончается, я считаю, все вернется в норму. Это связано и с его личностью, и с политическим контекстом", - заявил Вигилянский.

По мнению протоиерея РПЦ, Варфоломей давно "заручился помощью США", и его решения связаны с "большой геополитикой".

Напомним, Вселенский Патриархат признал незаконной аннексию Киевской Митрополии русской церковью и снял анафему с патриарха Филарета и митрополита УАПЦ Макария.

В ответ в РПЦ пригрозили "решительными и жесткими" действиями из-за решений Константинополя.

Кроме того, УПЦ МП выступила с крайне резким заявлением из-за решений Вселенского Патриархатаи и предложила наложить анафему на Вселенского патриарха Варфоломея.

Позднее стало известно о том, что в храмах РПЦ перестали молиться за Вселенского патриарха Варфоломея I, тем самым перестав находиться в единстве с Константинопольским патриархатом.

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