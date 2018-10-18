Автокефалия УПЦ: в РПЦ оценили вероятность предания анафеме Константинопольского патриарха

Вселенский патриарх Варфоломей / stopoikumena.ru

Предавать анафеме кого-либо — это прерогатива законного церковного суда, при этом судить Вселенского патриарха может только Вселенский собор, заявил зампредседателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

Таким образом он прокомментировал возможность предания анафеме Константинопольского патриарха Варфоломея.

"Выступать с прогнозами, что будет в случае, если Константинопольский патриархат будет и дальше шествовать тем же путём, я бы не стал. Но скажу, что предавать анафеме кого-либо — это прерогатива законного церковного суда. В отличие от патриарха Константинопольского, который с некоторых пор предполагает, что он имеет право судить иерархов других поместных церквей или отменять принятые другими поместными церквами судебные решения, Русская православная церковь никогда себе таких полномочий не приписывала и не собирается. Судить Вселенского патриарха может только Вселенский собор", — подчеркнул он.

Он также отметил, что Константинопольский патриарх перестал быть для РПЦ координирующим центром общеправославного общения. Он добавил, что "очень трудно ожидать" созыва Всеправославного собора от Константинопольского патриарха, поскольку в таком случае он оказался бы "в роли человека, которому будет задано больше всего вопросов".

Кроме того, Балашов также подчеркнул, что РПЦ не признает таинств украинских церковных структур даже в случае предоставления им автокефалии со стороны Константинопольского патриархата, сообщает rt.com.

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"Бесспорно, не признавая каноническую правомочность решений Константинопольского патриархата о возвращении канонического статуса лидерам двух украинских раскольнических группировок, мы не признаём совершающиеся в этих религиозных организациях таинства. И, насколько нам известно, их не признаёт действительными ни одна из поместных православных церквей мира. Для нас всё остаётся так же, а как отнесутся к этому другие поместные православные церкви — это вопрос, на который предстоит им отвечать", — добавил он.

Напомним, Вселенский Патриархат признал незаконной аннексию Киевской Митрополии русской церковью и снял анафему с патриарха Филарета и митрополита УАПЦ Макария.

В ответ в РПЦ пригрозили "решительными и жесткими" действиями из-за решений Константинополя.

Кроме того, УПЦ МП выступила с крайне резким заявлением из-за решений Вселенского Патриархатаи и предложила наложить анафему на Вселенского патриарха Варфоломея.

Позднее стало известно о том, что в храмах РПЦ перестали молиться за Вселенского патриарха Варфоломея I, тем самым перестав находиться в единстве с Константинопольским патриархатом.