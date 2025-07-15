Предательница Седокова не устает удивлять своим поведением.

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У Седоковой в жизни все прекрасно / Коллаж Главред, фото Instagram/annasedokova

Кратко:

К кому прильнула предательница Седокова

Что она заявила в соцсетях

Певица-предательница Анна Седокова, которая несколько месяцев назад вернулась в информационное пространство после самоубийства ее третьего мужа - латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, показала новое плечо.

Соответствующим сториз она поделилась на своей странице в Instagram. Оказалось, что Седокова теперь плачется в плечо своей старшей дочери - Алине. Именно с ней она опубликовала фото, где прильнула к дочери.

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Седокова нашла новое плечо / Фото Instagram/annasedokova

Седокова ранее демонстрировала, что не обделена мужским вниманием. В своем стиле, она демонстрировала огромные букеты, показывая, что на нее все еще есть спрос, даже после самоубийства ее третьего мужа.

Седокова вернулась к нормальной жизни / Фото Телеграмм

Ранее также посредственная певица заявила, что собирается возвращаться к "нормальной жизни".

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Ранее Главред рассказывал, что осенью 2024 года, после 4 лет в официальном браке, Анна Седокова подала на развод с покойным баскетболистом. Их брак официально завершился за неделю до самоубийства Яниса Тиммы.

Также стало известно, что Анна Седокова попала в больницу с нервным срывом после того, как узнала про смерть бывшего возлюбленного. Певица показала, как лежит в слезах под капельницами.

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О персоне: Анна Седокова Анна Седокова - украинская поп-певица. Получила известность в 2000 году, став ведущей утреннего шоу "Подъем". Она попала в "ВИА Гру" в 2002 году после решения продюсеров расширить состав до трио. Покинув группу в 2004 году, Седокова начала сольную карьеру. Она была замужем три раза и имеет троих детей от разных мужей. Седокова предательски молчит о войне в Украине, а также продолжает строить свою карьеру в террористической России.

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