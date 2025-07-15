Резкое похолодание с ливнями и градом накроет Украину: стала известна точная дата

Температура воздуха в Украине резко снизится, и при этом наше государство накроют сильные ливни. Синоптик назвала дату похолодания.

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Погода в Украине - резкое похолодание с ливнями и градом накроет Украину/ фото: УНИАН

Вы узнаете:

Когда в Украине будет похолодание с сильными ливнями

Какой будет погода в Украине в среду, 16 июля

Где будут идти дожди 16 июля

Погода в Украине в среду, 16 июля, отметится дождями с грозами во многих областях.

Так, дожди с грозами пройдут завтра в западных областях, дойдут до Житомирской, Черкасской, Киевской, Одесской областей. Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.

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Также она отметила, что локально возможны сильные ливни, шквалы, град.

На остальной территории Украины будет сухо и жарко.

Дневная температура воздуха будет распределяться следующим образом:

в течение дня на юге, востоке Украины и на Днепропетровщине +30...+36 градусов,

в северных областях +28...+30 градусов,

в большинстве центральных +27...+31 градус,

в западных областях будет свежее всего, днем +22...+27 градусов.

Погода в Украине 16 июля/ meteoprog

Погода в Киеве 16 июля

В Киеве в среду ожидается в течение дня +27...+30 градусов. Преимущественно без осадков, лишь вечером есть вероятность локального грозового дождя.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Когда в Украине будет похолодание

Синоптик предупредила, что 18-19 июля в наше государство придет похолодание. Температура воздуха снизится до +18...+22 градусов, также вероятны сильные ливни.

"Ожидаемое изменение погоды 18-19 июля может провоцировать обострение сердечно-сосудистых недугов, внимательно! Но дышать будет легче. Тем не менее! На юге и востоке все же удержится жаркая воздушная масса", - отметила Диденко.

Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, дожди будут заливать несколько областей - стала известна дата сильных осадков. Дожди с грозами будут идти в нескольких регионах нашей страны - синоптик рассказала, к чему стоит быть готовыми.

Также ранее сообщалось, что в Украину ворвется мощный циклон - в каких областях спадет жара. В некоторых областях Украины пройдут кратковременные дожди и грозы.

Напомним, Украину атаковал 7-балльный шторм - стало известно, как долго будет "трясти" магнитная буря. Магнитная буря такой мощности может негативно повлиять на здоровье.

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О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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