РПЦ сделала громкое заявление в адрес Константинополя

Патрарх Кирилл и Патриарх Варфоломей

Русская православная церковь потребовала от Вселенского патриархата извиниться за "нанесение значительного ущерба мировому православию".

Об этом заявил пресс-секретарь патриарха РПЦ Кирилла священник Александр Волков, передает РИА Новости.

По словам Волкова, сложившуюся ситуацию можно "быстро" изменить, если начать диалог.

"В этом смысле это расстояние измеряется одним фактором: это осознание ошибочности своих действий и решений Константинопольским патриархатом, его синодом и принесение извинений за те действия, которые уже нанесли существенный ущерб и всему мировому православию, и будущему православия на украинской земле", - приводит агентство слова пресс-секретаря Кирилла.

Он отметил, что в таком случае "двери для диалога будут вновь открыты".

15 октября РПЦ заявила о прекращении церковных отношений с Константинополем "в связи с посягательством Константинопольского патриархата на каноническую территорию Русской церкви".

17 апреля 2018 года Петр Порошенко сообщил о намерении обратиться к Константинопольскому патриарху с призывом издать томос о единой поместной православной церкви в Украине. Верховная Рада поддержала обращение 268 голосами. 22 апреля Синод Вселенского патриархата в Константинополе рассмотрел прошение.

7 сентября Константинопольский патриархат назначил двух экзархов (представителей) в Киев в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине. Ими стали архиепископ Памфилийский Даниил (США) и епископ Эдмонтонский Иларион (Канада).