ВСУ контратакуют на востоке, продвижение РФ замедлилось – разведка Британии

Темпы продвижения России снижаются ежемесячно с ноября 2024 года.

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ВСУ отражают атаки врага / коллаж: Главред, фото: 56 ОМБр 36 ОБрМП

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Продвижение российских оккупационных войск в Украине замедлилось

Украинские войска также проводили тактические контратаки

С начала нынешнего года продвижение российских оккупационных войск в Украине замедлилось, а количество атак уменьшилось, сообщает британская разведка.

В марте 2025 года российские войска, вероятнее всего, захватили 143 квадратных километра украинской территории, что в среднем составляет менее 5 квадратных километров в сутки, говорится в сообщении в Х Минобороны Великобритании.

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"Темпы продвижения России снижаются ежемесячно с ноября 2024 года, когда ее войска захватили более 700 квадратных километров", - говорится в отчете.

Отмечается, что больше всего достижений в марте российские оккупационные силы имели в центральной части Донецкой области, однако улучшить свои оперативные позиции захватчикам не удалось.

"Украинские войска также проводили тактические контратаки, что позволило нивелировать некоторые достижения России вокруг Покровска", - рассказали в британской разведке.

В обзоре также говорится, что в конце марта россияне увеличили количество наземных атак, количество которых падало в течение месяца, но они "не привели к увеличению темпов продвижения".

/ @DefenceHQ

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