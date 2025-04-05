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ВСУ контратакуют на востоке, продвижение РФ замедлилось – разведка Британии

Алексей Тесля
5 апреля 2025, 19:24
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Темпы продвижения России снижаются ежемесячно с ноября 2024 года.
ВСУ
ВСУ отражают атаки врага / коллаж: Главред, фото: 56 ОМБр 36 ОБрМП

Главное:

  • Продвижение российских оккупационных войск в Украине замедлилось
  • Украинские войска также проводили тактические контратаки

С начала нынешнего года продвижение российских оккупационных войск в Украине замедлилось, а количество атак уменьшилось, сообщает британская разведка.

В марте 2025 года российские войска, вероятнее всего, захватили 143 квадратных километра украинской территории, что в среднем составляет менее 5 квадратных километров в сутки, говорится в сообщении в Х Минобороны Великобритании.

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"Темпы продвижения России снижаются ежемесячно с ноября 2024 года, когда ее войска захватили более 700 квадратных километров", - говорится в отчете.

Отмечается, что больше всего достижений в марте российские оккупационные силы имели в центральной части Донецкой области, однако улучшить свои оперативные позиции захватчикам не удалось.

"Украинские войска также проводили тактические контратаки, что позволило нивелировать некоторые достижения России вокруг Покровска", - рассказали в британской разведке.

В обзоре также говорится, что в конце марта россияне увеличили количество наземных атак, количество которых падало в течение месяца, но они "не привели к увеличению темпов продвижения".

Screenshot
/ @DefenceHQ

Ситуация на фронте - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что армия страны-агрессора РФ расширяет плацдарм к северо-востоку от Лимана Донецкой области, однако отсутствие механизированных атак свидетельствует о проблемах оккупантов с техникой.

Как ранее сообщал Главред, ВСУ ударили по пункту управления РФ в Светлодарске. ВСУ прицельно ударили по командному пункту 3-го армейского корпуса ВС РФ. Пункт управления врага располагался во временно оккупированном городе Светлодарск Донецкой области.

Ранее в ГУР раскрыли, как командир РФ солгал генералам об "успехах" под Лиманом. Командир 67-й мотострелковой дивизии вооруженных сил России наврал генералам об успехах оккупантов под Лиманом Донецкой области.

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Что такое оборонная разведка Британии?

Оборонная разведка (англ. Defence Intelligence, DI) - одна из спецслужб Великобритании, в отличие от других британских спецслужб (MI-5, МИ-6 и Центра правительственной связи), является не самостоятельной организацией, а подразделением Министерства обороны и финансируется в рамках бюджета министерства. Численность персонала составляет примерно 4500 человек, из которых около 700 работают в штаб-квартире министерства обороны в Уайтхоле, а остальные - в подразделениях Вооруженных Сил.

В этой организации работает как военный, так и гражданский персонал, численность военных составляет примерно 60 %. Материалы Оборонной разведки используются в работе Объединенного разведывательного комитета и оказания помощи другим заинтересованным государственным ведомствам Великобритании и ее партнерами (НАТО, Европейский Союз и т. д.), пишет Википедия.

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