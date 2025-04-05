Холоденко раскрыла свой неизлечимый диагноз

Кратко:
- Холоденко раскрыла свой диагноз
- Какие препараты ей назначили
Психолог Наталья Холоденко впервые рассказала о своем диагнозе, который имеет еще с детства.
Об этом знаменитость рассказала в интервью на YouTube канале Анны Олицкой. По словам Холоденко, она с детства болеет сахарным диабетом.
"У меня диабет второго типа. Он у меня с 12 лет. А возможно, от рождения. Мне официально назначали "Оземпик" в Германии. Я даже колола его где-то четыре месяца, но я очень несистемная, поэтому сама это забросила. Я почувствовала, что он имеет антидепрессантное действие. Я стала спокойнее и к еде, и эмоционально,– поделилась Наталья Холоденко.
Известно, что препаратом пользовались многие звезды, которые стремились к быстрому похудению. Он имеет определенный побочный эффект - минимизирует чувство голода.
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Ранее Главред писал о том, что популярная в Украине психолог Наталья Холоденко, которая специализируется на психологии человека, бизнесменов, пар и детей, рассказала о примере главного отличия советского человека от европейца.
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Кто такая Наталья Холоденко?
Наталья Холоденко - известный в Украине психолог, известная своими курсами и участием во множестве проектов на ТВ. Наталья Холоденко активно ведет свои социальные сети, в которых делится советами с желающими. В ТикТок на психолога подписаны почти 500 тысяч человек, в Facebook почти миллион - 936 000 человек.
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